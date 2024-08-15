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ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 110. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) tarihi açıklandı mı?

"ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak sorusu adayların gündeminde yer alıyor. 110. dönem ÖGG sınav tarihi için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Sınavı için tarih verdi. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Güvenlik olmak isteyen binlerce adayın katılım göstereceği sınav ağustos ayında yapılacak.

16:06 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 110. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav tarihi 2024 yılında sınava katılacak adaylar tarafından takip ediliyor. 2024 yılının dördüncü Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) ÖGG yazılı sınav tarihini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Takvim doğrultusunda 110. dönem Özel Güvenlik sınavı 25 Ağustos tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.

ÖGG SINAVININ UYGULANMASI

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir. 2.5. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır. 2.6. Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

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