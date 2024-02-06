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ÖGG sınav tarihi açıklandı mı? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav tarihi...

"ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavına katılacak adayların sınav giriş bilgilerini içeren sınav yeri belgesi ÖGNET üzerinden yayımlandı. Ardından adaylar 2024 ÖGG sınav tarihine odaklandı. Peki ÖGG SINAVI TARİHİ NE ZAMAN 2024? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav tarihi açıklandı mı?

17:02 - 6/02/2024 mardi
Yeni Şafak
ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?
ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?

"ÖGG sınav tarihi ne zaman 2024? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav süreci başladı! Güvenlik olmak isteyen adaylar, sınav giriş belgelerini 10 Şubat tarihine kadar ÖGNET üzerinden elde edebiliyor. Peki ÖGG sınav tarihi açıklandı mı? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav tarihi...

ÖZEL GÜVELİK (ÖGG) SINAVI NE ZAMAN?

ÖGG yazılı sınavları 24 Şubat tarihinde olacak. 25 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında ise uygulamalı atış sınavı yapılacak ve puanlar ÖGNET sistemine girilecek.

Sınav soru ve cevapları da 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.

#ÖGG
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#özel güvenlik sınavı
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ÖGG sınav tarihi açıklandı mı? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav tarihi...