"ÖGG sınav tarihi ne zaman 2024? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav süreci başladı! Güvenlik olmak isteyen adaylar, sınav giriş belgelerini 10 Şubat tarihine kadar ÖGNET üzerinden elde edebiliyor. Peki ÖGG sınav tarihi açıklandı mı? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav tarihi...
ÖZEL GÜVELİK (ÖGG) SINAVI NE ZAMAN?
ÖGG yazılı sınavları 24 Şubat tarihinde olacak. 25 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında ise uygulamalı atış sınavı yapılacak ve puanlar ÖGNET sistemine girilecek.
Sınav soru ve cevapları da 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.