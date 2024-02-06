"ÖGG sınav tarihi ne zaman 2024? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav süreci başladı! Güvenlik olmak isteyen adaylar, sınav giriş belgelerini 10 Şubat tarihine kadar ÖGNET üzerinden elde edebiliyor. Peki ÖGG sınav tarihi açıklandı mı? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav tarihi...