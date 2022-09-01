Özgün 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak?
ÖZGÜN HABERLER

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak?

Öğretmen atama sonucu sorgulama e-Devlet ekranı MEB'den gelecek açıklama ile erişime açılacak. 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Binlerce öğretmenin merakla beklediği atama sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı açıklandı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? Öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte detaylı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU SORGULAMA: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları isim listesi!
20 bin öğretmen ataması sonuçları

20 bin öğretmenin atanacağı büyük gün geldi. Heyecanla beklenen öğretmen atama sonuçları bu hafta erişimde olacak. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğretmen atama sonuçları 1 Eylül tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, bin 250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, bin 218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 4 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

2022 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Öğretmen maaşları 8668-12295 TL'dir.

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

(Gündüz) ek ders ücreti 38,71 TL

(Gece) ek ders ücreti 41,40 TL

(Sözleşmeli) ek ders ücreti 33,20 TL

(Takviye) ek ders ücreti 77,40 TL

(Özel eğitim) ek ders ücreti 48.35 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmen ataması yapılacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmen ataması yapılacak
ASELSAN üretti

ASELSAN üretti

İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor.
Kurbanlarının beyni ile besleniyor

Kurbanlarının beyni ile besleniyor

​Dünyanın en tehlikeli türü: Ölüm saçıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​20 bin sözleşmeli öğretmen atanıyor.

Ekipler harekete geçti: ​Nedeni bodrum kata bakınca ortaya çıktı.

"Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk."

​Ege'de Yunan'a Karadeniz'de mayına set oluyorlar.

Onu bulanın hayatı değişiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.