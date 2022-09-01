20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak?

20 bin öğretmenin atanacağı büyük gün geldi. Heyecanla beklenen öğretmen atama sonuçları bu hafta erişimde olacak. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğretmen atama sonuçları 1 Eylül tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, bin 250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, bin 218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 4 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

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2022 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Öğretmen maaşları 8668-12295 TL'dir.

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

(Gündüz) ek ders ücreti 38,71 TL

(Gece) ek ders ücreti 41,40 TL

(Sözleşmeli) ek ders ücreti 33,20 TL

(Takviye) ek ders ücreti 77,40 TL

(Özel eğitim) ek ders ücreti 48.35 TL