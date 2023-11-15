Öğretmen ek ders ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu. 11 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede 4 kurumun ek ders yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Peki MEB öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu? Ücretli öğretmen zamlı ek ders ücretleri ne zaman yatar? Öğretmen ek ders ücreti kaç saat? Tüm bu soruların detaylarını haberimizde derledik.