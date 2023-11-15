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Son Dakika... Bakan Tekin duyurdu: Yeni öğretmen ataması için planlama yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili olarak, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz, yeni atama için planlama yapacağız." dedi. İşte detaylar.

12:59 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:06 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Yusuf Tekin'den yeni öğretmen ataması açıklaması

Bakan Yusuf Tekin'den yeni öğretmen ataması açıklaması

Öğretmen atamalarına ilişkin yeni müjdeyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Bakan Yusuf Tekin, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz, yeni atama için planlama yapacağız." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Bakan Tekin, muhalefetin ‘24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilsin’ çağrısına da yanıt verdi. Tekin, "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur." diye konuştu.

Bakan Tekin, okullardaki boş kalan alanların kullanımıyla ilgili de çalışma içerisinde olduklarını kaydetti. Bakan Tekin şöyle dedi: “Bazı yoğun bölgelerde özel okulların 'boş kalan fiziki kapasitelerini kullanabilir miyiz' diye Maliye Bakanı'mızla ortak bir çalışma yürütüyoruz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin, "Eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002'de göreve geldiğimizde 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz" diyerek 'atama' mesajı vermişti.



#Öğretmen ataması
#meb
#yusuf tekin
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