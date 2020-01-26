Okan Mermer; Sınırsız bir dünya için İngilizce öğrenin.

İngilizcenin hayatımızdaki önemi saymakla bitmez. Daha iyi bir iş, kaliteli iletişim ve akademik kariyer için İngilizce bilmek zorunludur.

Dünyanın hemen her köşesinde konuşulan, evrensel bir dil olan İngilizce, mesleki ve kişisel hedefler için de gereklidir. 67 ülkenin resmi ve 27 ülkenin de ikinci resmi dili olan İngilizce öğrenmek, global anlamda ciddi avantajlar sağlar.

Yabancı Dil Bilmek İnsan Hayatında Yeni Kapılar Aralar

Kariyer yapmak ve elde ettiği avantajları değerlendirmek yabancı dil öğrenerek sağlanır. Günlük hayatımız içinde önemli bir yere sahip olan İngilizce, kişisel gelişimin yanı sıra iyi bir kariyer hedefi olanlar için de etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

İnternet üzerinde en çok kullanılan dil olan İngilizce başarısı, eğlence ya da iş amaçlı olarak fark etmeksizin dünyanın her yerinde kesintisiz iletişim imkânı sunar. Uluslararası iş dünyasının da ortak dili olan İngilizce, başka pek çok dille ilişkili olarak büyüleyicidir.

British Time Dil Okulları Kurumsal İletişim Direktörü Okan Mermer İngilizce eğitimini şu şekilde özetlemiştir:

“Ülkemizde bu durumun farkında olan ve İngilizce öğrenimine büyük önem verdiklerini söyleyen genç yönetici mezunlarımızla gurur duyuyoruz ve alanımızda en iyi olmanın verdiği haklı gururu yaşıyoruz” dedi.

Mermer’in sloganı ise “Sınırsız bir dünya için İngilizce öğrenin” oldu.