Okullar 19 Ocak’ta kapanacak ve yarıyıl tatili başlayacak

Okullar ne zaman kapanacak sorusu cevabını buldu. Okullarda sınavlar bitirilirken takdir teşekkür hesaplamaları da başladı. Öğrenciler ise bir yandan yarıyıl tatili ne zaman başlıyor sorusunun cevabını merak ediyordu. MEB ise 15 tatilin 19 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

2018 OKULLAR -SÖMESTR (YARIYIL)- NE ZAMAN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamaya göre; Okullar ilk dönem 18 Eylül 2017 Pazartesi günü açıldı. 19 Ocak 2018 Cuma günü eğitim-öğretim döneminin ilk dönemi sona eriyor. 19 Ocak’ta öğrenciler tatile giriyor, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü ikinci dönem başlıyor. 2018 okullar ne zaman kapanıyor, sorusuna MEB “8 Haziran 2018” tarihini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 5. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 5. sınıf öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 5. sınıf öğrencisinin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69.50 - 69.99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.

Evet, takdir teşekkür hesaplama aracımızla 5. sınıf not ortalama hesaplama işlemleri de yapılabilmektedir. Hem 100 üzerinden ağırlıklı puan ortalamasını hem de 5 üzerinden ağırlıklı not ortalamasını öğrenebilirsiniz.

Yeni eğitim sisteminde 8. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 8. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 8. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

Yeni eğitim sisteminde 10. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 10. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak tüm derslerin her birinden 50.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 10. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 10. sınıf öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 10. sınıf öğrencisinin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69.50 - 69.99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.

Evet, takdir teşekkür hesaplama aracımızla lise 2 not ortalama hesaplama işlemleri de yapılabilmektedir. Hem 100 üzerinden ağırlıklı puan ortalamasını hem de 5 üzerinden ağırlıklı not ortalamasını öğrenebilirsiniz.