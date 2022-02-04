Özgün Okullar 7 Şubat Pazartesi açılacak mı? Okullarda 2 dönem ne zaman başlıyor?
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Okullar 7 Şubat Pazartesi açılacak mı? Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor?

Okullarda 2. dönem için hazırlıklar başladı. Öğrencilerin ve velilerin gündeminde okullar ne zaman açılacak sorusu var. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Ocak Cuma günü birinci dönem karnelerini aldı ve yarıyıl tatiline çıktı. Sömestr tatilinin uzayıp uzamayacağını merak edenler "Okullar 7 Şubat'ta açılacak mı?" sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, 15 tatil uzayacak mı? Okullarda 2. dönem 7 Şubat Pazartesi günü başlıyor mu? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar 7 Şubat Pazartesi açılacak mı? Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor?
OKUL

2021-2022 Eğitim öğretim yılının 2. Dönemi için geri sayım başlarken gözler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli sömestr tatilinin biteceği ve yeni dönemin başlayacağı tarihi an itibarıyla araştırmaya başladı. Bilindiği üzere yarıyıl tatilinin uzatılacağına dair iddialara Bakan Özer açıklamaları ile yanıt verdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, ikinci dönem de eğitimin aynı şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Özer "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ikinci dönemin pazartesi başlayacağını hatırlattı. "Salgına rağmen yüz yüze eğitimi başarı ile sürdürdüğümüzü geçtiğimiz 5 ayda hep birlikte gösterdik" dedi.

Özer, şunları kaydetti; Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel, gelişimlerini de gerçekleştirdiği yerlerdir.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.

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