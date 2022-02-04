Okullar 7 Şubat Pazartesi açılacak mı? Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor?

2021-2022 Eğitim öğretim yılının 2. Dönemi için geri sayım başlarken gözler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli sömestr tatilinin biteceği ve yeni dönemin başlayacağı tarihi an itibarıyla araştırmaya başladı. Bilindiği üzere yarıyıl tatilinin uzatılacağına dair iddialara Bakan Özer açıklamaları ile yanıt verdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, ikinci dönem de eğitimin aynı şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Özer "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ikinci dönemin pazartesi başlayacağını hatırlattı. "Salgına rağmen yüz yüze eğitimi başarı ile sürdürdüğümüzü geçtiğimiz 5 ayda hep birlikte gösterdik" dedi.

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Özer, şunları kaydetti; Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel, gelişimlerini de gerçekleştirdiği yerlerdir.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.