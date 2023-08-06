Okulların açılış tarihi yeni eğitim öğretim yılı takvimi dahilinde merak ediliyor. 2023 okul açılış tarihi yaz tatilinin keyfini süren milyonlarca öğrencinin takibinde. 2023-2024 okulların açılış tarihi MEB tarafından duyuruldu. Okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi MEB tarafından yayınlandı. Takvimin yayınlanmasıyla birlikte okulların açılacağı tarih de belli olmuş oldu. Peki 2023-2024 Eylül okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.

MEB 2023-24 eğitim öğretim yılı takvimİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Okullar ne zaman açılıyor?

MEB takvimine göre göre, okullarda ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

İlk ara tatil ne zaman?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman olacak?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Okullar ne zaman kapanacak?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

İlkokul ve anaokulu kayıtları ne zaman?

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Veliler çocuğum hangi okula çıktı, çocuğum hangi okulda okuyacak? soruları anaokula ve ilkokula bu sene ilk kez çocuğu okula gidecek veliler tarafından sorgulanıyor.

Çocuğum hangi okula gidecek?