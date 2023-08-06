Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.
MEB 2023-24 eğitim öğretim yılı takvimİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.
Okullar ne zaman açılıyor?
MEB takvimine göre göre, okullarda ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
İlk ara tatil ne zaman?
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İkinci ara tatil ne zaman olacak?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
İlkokul ve anaokulu kayıtları ne zaman?
İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Veliler çocuğum hangi okula çıktı, çocuğum hangi okulda okuyacak? soruları anaokula ve ilkokula bu sene ilk kez çocuğu okula gidecek veliler tarafından sorgulanıyor.
Çocuğum hangi okula gidecek?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek.