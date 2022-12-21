Özgün Adanada okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba tatil olan ilçeler
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Adana’da okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba tatil olan ilçeler

Adana'nın Aladağ, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar tatil mi? Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli’de okullar bugün tatil mi?
Adana'da okullar tatil mi?

Adana’nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Karın yoğun yaşandığı Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adana’nın Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Kozan'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji’nin sarı kod ile uyarıda bulunduğu Adana’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı. 1200 metre rakımlı Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Belediye Başkanı Remzi Ergü, “Kar senesi, var senesi” diyerek bereketli bir kış sezonu temennisinde bulurken sosyal medya hesabından sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları noktasında uyardı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar kar sevincini beyaza bürünen ağaçlar ve sokakları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan Adana’nın Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Kozan Göller Yaylası'nda da yoğun kar yağışı sürüyor.

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