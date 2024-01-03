"Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili uzatılacak mı, kaç gün olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin gelmesini bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte tatil yapmak isteyen öğrenciler, 2024 MEB eğitim-öğretim yılı takvimini araştırıyor. İşte okulların ara tatil takvimi...