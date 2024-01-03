"Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili uzatılacak mı, kaç gün olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin gelmesini bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte tatil yapmak isteyen öğrenciler, 2024 MEB eğitim-öğretim yılı takvimini araştırıyor. İşte okulların ara tatil takvimi...
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.