Okulların ilk günü toplu taşıma ve otoparklar ücretsiz mi?

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile diğer kamu kurumlarının temsilcileri, yeni eğitim sezonunun sağlıklı şekilde başlaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda okulların açılacağı ilk günlerde trafikteki yaşanılacak problemler gündemdeydi.

OKULUN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül Pazartesi günü 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Toplu ulaşıma ek seferler konularak yoğunluk karşılanacak.

OKULUN İLK GÜNÜ OTOPARKLAR ÜCRETSİZ Mİ?

12 Eylül Pazartesi günü yani okulların açıldığı ilk gün vatandaşlar İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanabilecek.

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ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Bir haftalık eylem planın bazı maddeleri şöyle;

> Şantiye ve yol çalışmaları trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılmayacak, geceye kaydırılacak.

> Okul servis araçlarının öğrenci indirme-bindirme ve paklanma sırasında okul bahçelerini kullanımı için gerekli kolaylık sağlanacak.

> Okullara bilgilendirme yapılarak okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri Rehber Personel ve Öğretmenlerden oluşan 'Okul Geçidi Görevlileri' kontrolünde gerçekleşecek.

> Trafik Güvenliği açısından önem arz eden okullarda Trafik Jandarması ekipleri görev yapacak.

> 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nde okullarda ve trafik eğitim parklarında öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

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> Okulların açıldığı pazartesi günü 06.00 -14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

> Sinyal direklerine 1 hafta süreli 'Ben duyarlı sürücüyüm' levhasının asılması sağlanacak.

> Eğitim-öğretim dönemi başlangıcından önce gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon, kent içi trafik kameraları ve şerit çizgilerinin (özellikle okul çevrelerinde yaya geçitlerinde yatay-dikey işaretleri) onarımı tamamlanacak, premark (yatay işaretleme) uygulamaları bitirilecek.

> Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek.

> İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Belediye Ekipleri ile ortak yapılacak çalışmalar kapsamında, 2022-2023 öğretim yılında 92 ekipten oluşan 217 zabıta personeli aktif olarak okullarda görevli olacak.

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> Okulların açıldığı ilk 2 gün boyunca okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanması için gerekli birimler bilgilendirilip önlemler alınacak.

> Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak.