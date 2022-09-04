Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer vefat etti

Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer vefat etti. Bir süre önce operasyon geçiren ve istirahat etmekte olan 76 yaşındaki İnançer, İstanbul'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybetti.

Siyaset, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok kişi de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan İnançer, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınıyordu. Peki Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi ne zaman, nerede defnedilecek, toprağa verilecek?

Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze namazı ne zaman nerede kılınacak?

Ömer Tuğrul İnançer, yarın Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Ömer Tuğrul İnançer hayatı, biyografisi

Ömer Tuğrul İnançer kimdir?

Ömer Tuğrul İnançer, 1946 tarihinde Bursa'da doğdu. Türk avukat, mutasavvıf ve müzisyen.

İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticisiydi.

733. - 736. frekansda TRT'nin Vuslat Yıldönümü'nde Mevlevi ayininde sunuculuk ve yorumculuk yapmıştır. 1999'dan beri İstanbul Cerrahi Tarikatı'nın postnişinliğini yapmaktadır.

Ömer Tuğrul İnançer kitapları

Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri

Vakte Karşı Sözler

Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri

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Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana

Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)

Sohbetler

Gönül Gözü (Kenan Gürsoy)

Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile)

Aşk Kağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Karakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile)

Mübarek Vakitler

TV ve radyo programları

Tuğrul İnançer ile Seyir Defteri (Burç FM)

Mesneviden: Mehmet Fatih Çıtlak ile birlikte (Mehtap TV)

Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız: Saadettin Acar ile birlikte (TRT Türk)

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