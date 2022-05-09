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Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İl il hava durumu

Ramazan Bayramının bitmesi ardından vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı oldu. Meteorolojiye göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olurken, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirlendi. İşte il il hava durumu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İl il hava durumu
Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak?

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı bulutlu 20
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı 24
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

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