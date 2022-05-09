Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İl il hava durumu Ramazan Bayramının bitmesi ardından vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı oldu. Meteorolojiye göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olurken, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirlendi. İşte il il hava durumu...

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