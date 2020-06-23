ÖZGÜN HABERLER

Ordu Büyükşehir Belediyesinden daire satış ihalesi

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki 36 adet daire, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ordu Büyükşehir Belediyesinden daire satış ihalesi

Ordu Büyükşehir Belediyesinden daire satış ihalesi

İhale, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 1 Temmuz 2020 günü saat 14:00’ten itibaren üçer dakika ara ile yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.