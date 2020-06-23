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Ordu Büyükşehir Belediyesinden daire satış ihalesi
Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki 36 adet daire, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartıldı.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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