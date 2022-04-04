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Özgün Ordu İmsakiye 2022 Ordu İftar ve Sahur Vakti
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Ordu İmsakiye: 2022 Ordu İftar ve Sahur Vakti

2022 Ordu imsakiye listesi haberimizde. Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. Ordu için imsak ezanı saat kaçta okunuyor? Ordu iftar vakti ve sahur saati (2022 İmsakiye) ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ordu İmsakiye: 2022 Ordu İftar Vakti - Ordu Sahur Vakti - ​Kaç Dakika Kaldı?
Ordu

ORDU İMSAKİYE 2022 - Ordu sahur ve iftar vakti belli oldu! Ordu imsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Ordu'da sahur ve iftar saatlerini de bulabilirsiniz.

ORDU İMSAKİYESİ 2022

On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

  • 4 NİSAN 2022
  • Sahur saati: 04:33
  • İftar saati: 19:03

ORDU RAMAZAN İMSAKİYE TABLOSU
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