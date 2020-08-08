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Orman Genel Müdürlüğünden işçi alımı
Orman Genel Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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