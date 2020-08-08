ÖZGÜN HABERLER

Orman Genel Müdürlüğünden işçi alımı

Orman Genel Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orman Genel Müdürlüğünden işçi alımı

Orman Genel Müdürlüğünden işçi alımı

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.