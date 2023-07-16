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Ciğerlerimiz cayır cayır yanıyor: Türkiye, birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle yaz mevsimindeki ortalama sıcaklıkların artması, ormanları daha kuru ve yanmaya daha eğilimli hâle getiriyor. Hal böyle olunca da Türkiye’nin farklı yerlerinden ciğerlerimizi yakan orman yangınları kaçınılmaz hale geliyor. Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı bugünlerde, özellikle Akdeniz ve Güney Ege sahillerinde çok sayıda orman yangını yaşanıyor. Orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin teyakkuzda olduğu ve neredeyse her gün yeni bir yangına müdahale ettiği haberleri geliyor. Peki hangi illerde yangın çıktı? Yangın çıkan illerde son durum ne? İşte devam eden ve sündürülen orman yangınları.

11:33 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Orman yangınları var mı?

Orman yangınları var mı?

ABD'den Sibirya'ya, Türkiye'den Brezilya'daki Amazon ormanlarına kadar dünyanın dört bir yanında görülen orman yangınlarının yanında sağanak yağışlar ve sellerle mücadele küresel çapta devam etmekte. Bilim insanları, son yıllarda görülen orman yangınları ve diğer aşırı doğa olaylarının daha önceki yılların ortalamasından çok daha şiddetli olduğunu, bu durumun iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu vurgulamata. Peki yangın çıkan iller hangileri? Yangınlar söndürüldü mü? İşte orman yangını çıkan iller Antalya, Muğla, Marmaris.

Orman yangını riski en fazla olan iller hangileri?

İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya'dan Karaman ve Mersin'e Ege ve Akdeniz sahillerinin, 'çok aşırı' ve 'aşırı tehlike' olarak orman yangınları bakımından, en riskli bölgelerden biri

Hangi ilde orman yangını var?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, orman yangınlarını artırdı. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Çanakkale’nin Gökçeada ilçesindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Geniş orman arazilerinin zarar gördüğü yangınlar, kontrol altına alındı. İşte orman yangını olan iller.

İzmir'de orman yangınları sürüyor mu, söndürüldü mü?

İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum, Balıkesir'in Dursunbey ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı.

Urla, Dulkadiroğlu ve Dursunbey ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bodrum'daki yangının da kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bodrum Havalimanı'na giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma, emniyet ekipleri ile orman yangın gönüllüsü ekipleri ve TOMA araçları da destek verdi. Havanın kararmasıyla yangına gece görüşlü helikopterle de müdahalede bulunuldu.

Balıkesir’de orman yangını var mı?

Dursunbey'e bağlı kırsal Naipler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 120 personel, 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangını yapılan etkili müdahale sonucunda kontrol altına alınmıştır. Çalışmalara katılan bütün personelimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Yangın söndürüldü mü?

İzmir'in Urla ilçesi Demircili koyundaki makilik alanda saat 13.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 3 dozerle müdahale edildi. Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta orman yangını var mı?

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde de orman yangını başladı. İlçedeki Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

#orman yangını
#izmir
#muğla
#marmaris
16 dakika önce
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Ciğerlerimiz cayır cayır yanıyor: Türkiye, birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele ediyor