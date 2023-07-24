ABD'den Sibirya'ya, Türkiye'den Brezilya'daki Amazon ormanlarına kadar dünyanın dört bir yanında görülen orman yangınlarının yanında sağanak yağışlar ve sellerle mücadele küresel çapta devam etmekte. Bilim insanları, son yıllarda görülen orman yangınları ve diğer aşırı doğa olaylarının daha önceki yılların ortalamasından çok daha şiddetli olduğunu, bu durumun iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu vurgulamakta. Peki yangın çıkan iller hangileri? Yangınlar söndürüldü mü? İşte orman yangını çıkan iller Antalya, Muğla, Marmaris.

Orman yangını riski en fazla olan iller hangileri?

İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya'dan Karaman ve Mersin'e Ege ve Akdeniz sahillerinin, 'çok aşırı' ve 'aşırı tehlike' olarak orman yangınları bakımından, en riskli bölgelerden biri.

Hangi ilde orman yangını var?

Orman yangınları yine yurdumuzu sardı. Muğla, Manisa Kahramanmaraş'ta orman yangınlarına karşı ekipler büyük mücadele verdi.

Manisa’da orman yangını mı çıktı?

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 5 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Muğla'daki orman yangınları sürüyor mu, söndürüldü mü?

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 6 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, jandarma ve belediyelerin itfaiye ekiplerinden 300'ün üzerinde personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, etkin ve hızlı bir müdahaleyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Tavlı, karadan ve havadan cansiparane mücadele veren, başta ormanın kahramanları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye teşkilatı ile yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale eden yangın, yerleşim yerlerine ulaştı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı evlerin yandığını duyurdu.

Yangına havadan 5 helikopter ve 2 uçak ile karadan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 100 personel, 15 arazöz ve 4 su tankıyla müdahale edilerek alevler kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Kahramanmaraş’ta saat 15.45 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 5 saat süren çalışması sonunda kontrol altına alındı. Yangında bazı evlerin yanı sıra 6 hektarı orman, 15 hektarı da bağ ve bahçe arazisi olmak üzere toplam 21 hektar alan yandı. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



