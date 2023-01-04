Özgün Orta gelir grubu konut kampanyası saat kaçta açıklanacak?
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Orta gelir grubu konut kampanyası saat kaçta açıklanacak?

Dar gelirliyi sevindiren TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için büyük gün geldi çaktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını bugün saat 10:00’da açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak.” dedi. İşte Orta gelir grubu konut kampanyasının detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYASI: Orta gelir grubu konut kampanyasında faiz oranları ne kadar olacak?
Orta gelir grubu konut kampanyası

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını bugün açıklayacak. Bir süredir üzerinde çalışılan "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nda sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanyanın detaylarını bugün saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacak.

Bakan Nurettin Nebati
Bakan Nurettin Nebati

Orta gelir grubu konut kampanyasında faiz oranları ne kadar olacak?

Bakan Nebati "Murat Bey'le saat 10'da açıklamamız olacak. Son hazırlıklarımızı yaptık. Kredi faiz oranı yüzde 1'in altında olacağını söyleyeyim. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarıyla ilgili. Amacımız konut edinimini sağlamak. Haftaya açıklayacağımız KGF paketimiz var. Bir tanesi de konut üretimine yönelik desteklemeler. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Hiçbir şekilde fiyat artışlarını son birkaç aydır gerek internet gerek sahadaki elemanlarımız üzerinden fiyat tespiti yaptık. Fiyatlama yoluna giden olursa incinir. Tedbirimizi aldık" dedi.

Bakan Murat Kurum
Bakan Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal Konut hamlesi başlatırken, şartları sağlayamayan orta gelirliler için de yeni bir çalışma yapmak istedik. Bu kampanyayı da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütüyoruz. Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak.

Orta gelir grubu konut kampanya şartları neler?

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak. Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri ‘kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım’ diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız. Bugün geldiğimiz noktada sosyal konutla fiyat artışını durdurmayı başardık. Şimdi yeni kampanya ile bunu korumayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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