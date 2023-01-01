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Orta gelirliye konut kampanyası başvuru ücreti ne kadar?
Orta gelirliye konut projesi başvuru ekranı açıldı. Sıfır evlere uygun kredi faiz oranı ile yürütülen Yeni Evim kampanyasında başvurular alınıyor. Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları ve tarihleri Bakan Kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Peki Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları kaç? Başvuru ücreti ne kadar? Başvuru şartları ve başvuru tarihleri neler? Kaç ay vade yapılacak? İşte ayrıntılar...
11:38 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Orta gelirliye konut kredisi

Orta gelirliye konut kredisi

Orta gelirli binlerce vatandaşın beklediği Orta Gelirliye Konut Kampanyası projesi başlıyor. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci sosyal konut projesi olan ve orta gelirli vatandaşlara düşük faizle kredi imkanı sunan kampanya hakkında araştırma yapan vatandaşlar arama motorlarında Orta Gelir Konut Kampanyası başvuru ücreti ne kadar?

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları 16 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek. Orta gelirliye konut kampanyasında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. 16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Orta gelirliye konut kampanyasında başvuru ücreti alınmayacak. Konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşların kurasız konut kredisi alma hakkı olacak.

Kampanyadan, 18 yaş üstü ve bankalardan kredi almaya uygun görülen herkes yararlanabilecek.

ORTA GELİR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI KAÇ?

İlk etapta 100 bin konut satışı planlanan ve 81 ilde geçerli olan Orta Gelir Konut Kampanyası'ndan 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek.

2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.

ORTA GELİR KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı.

Buna göre hane geliri 15 bin lira olan bir katılımcı kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 lira aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 lirayı bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.

Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı dikkate alınacak. Krediye başvuranlarda son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranacak.

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#konut kredisi
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