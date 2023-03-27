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Ramazanda cildinizi iki kat nemlendirin

Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, uzun süre aç ve susuz kalmanın cildi kuruttuğunu belirterek Ramazan ayında herkesin cildini iki kat fazla nemlendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

10:17 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cilt sağlığı

Cilt sağlığı

Sıcak hava ve güneş ışınları gibi faktörlerin etkisi ile yazın kuruyan ciltler, Ramazan ayında uzun saatler süren açlık susuzluk nedeniyle daha da yıprandığı belirtildi. Bu sebeple oruç tutarken cilt sağlığına da büyük özen gösterilmesi gerektiğine değinen şehirde uzun yıllardır faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi’nin kurucusu Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, Ramazan ayında cilt bakımı hakkında bilgi verdi.

RAMAZAN AYINDA CİLT SAĞLIĞI İÇİN NELER YAPILMALI?

Uzun süre susuz kalan cildin nemini kaybettiğine dikkat çeken Çekinmez, "Ayrıca iftarda ve sahurda vücut için gerekli gıdaları tam alamamak ve yetersiz uyku cildi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle iftardan sonra bol su içilmeli, meyve ve sebze tüketmeye özen gösterilmelidir. Ancak cilt için gerekli nem oranını korumak için sadece su içmek yeterli olmamaktadır. Öncelikle hücrelerde meydana gelecek hasarı önlemek gerekmektedir. Bu dönemde nemlendiriciler kurtarıcı rolü üstlenmektedir. Cildin gün boyu nemli ve yumuşak kalmasını sağlayan ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Nemlendiriciler ayrıca yıpranmaya karşı da koruyucu bir kalkan oluşturmaktadır" dedi.Kişinin yağlı bir cildinin olması, nemlendirici kullanılmasına gerek olmadığı anlamına gelmediğini anlatan Çekinmez, "Burada dikkat edilmesi gereken nokta her cilt tipi için en uygun ürünlerin kullanılmasıdır. Kuru ciltler için kremler, yağlı ciltler için ise yağ oranını dengeleyen nemlendiriciler önerilmektedir. Nemlendirici ürünler su moleküllerini cildin en alt tabakalarına kadar taşıyarak, derinlemesine nemlendirmeyi sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.



#cilt bakımı
#cilt nemlendirme
#cilt kuruluğu
#ramazan
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