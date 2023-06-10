Osmaniye Haberleri: Osmaniye’de otoyolda kaza: 2 ölü, 8 yaralı

’de otoyolda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

’de otoyolda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde E-90 otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında meydana geldi. Aynı yöne giden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PN 7641 ve 33 TF 473 plakalı iki otomobil çarpışıp, şarampole düştü. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.