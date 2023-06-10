Osmaniye Haberleri: Osmaniye’de otoyolda kaza: 2 ölü, 8 yaralı
2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI
Kaza, gece saatlerinde E-90 otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında meydana geldi. Aynı yöne giden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PN 7641 ve 33 TF 473 plakalı iki otomobil çarpışıp, şarampole düştü. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Osmaniye ve Ceyhan’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.