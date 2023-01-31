TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekm 2022 tarihinde başladı ve 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Osmaniye, Kilis, Kars arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesiyle 85 günde 71 ilde 182 bin 599 evin sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz" dedi. Osmaniye TOKİ arsa kuraları 2 Şubat'ta çekilecek.

Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Osmaniye, Kilis, Kars kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Osmaniye TOKİ arsa yerleri

Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale

Kilis TOKİ arsa yerleri

Merkez, Musabeyli, Polateli

Kars TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz

TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?