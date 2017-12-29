Osmanlı vakıf medeniyetinin mimarideki en zarif yansıması; kuş evleri, Vakıf Katılım’ın sosyal sorumluluk projesi ile yeniden hayat buluyor. Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Vakıf Katılım ‘Kuş Evleri’ tasarım ve fotoğraf yarışması düzenliyor. Osmanlı’nın nezaket, zarafet ve iyilik temelleri üzerine kurduğu yaşam felsefesini mimari olarak anlattığı en güzel eserleri arasında yer alan ve günümüze kadar ulaşan ‘Kuş Evleri’, Vakıf Katılım’ın sosyal sorumluluk projesi ile yeniden hayat bulacak. Diğer canlılar ve insanların kopmaz bağlarını daha da güçlendirecek proje ile kültürel değerler korunurken, kentsel mimari ve şehir planlamasında çevre hassasiyeti yeniden gündeme gelecek.

ESERLERLERLE GEÇMİŞE YOLCULUK

Vakıf Katılım’ın kadim geçmişe ait eserleri yeniden hatırlatmak, geleceğe taşımak ve günümüz mimari projelerine, şehir planlamacılığına ilham kaynağı olmak amacıyla düzenleyeceği ‘Kuş Evleri’ yarışması iki dal ve iki kategoride gerçekleşecek.

Amatör ve profesyonel olmak üzere düzenlenecek yarışma ahşap, taş ve seramik malzeme kategorilerinde uygulamaya yönelik olarak Kuş Evleri tasarımlarından oluşacak. Tasarım yarışması ile tarihimizden bugüne ulaşan gelenekleri yansıtan, o dönemin yaşam felsefesini anlatan, taş yapıların dış yüzeylerine yerleştirilmiş kuş evlerinin günümüze uyarlanmış yeni tasarımlarının oluşturulması amaçlanıyor.

66 BİN LİRALIK ÖDÜL

Ülke çapında düzenlenecek yarışmada 5 Şubat 2017-23 Mart 2018 tarihleri arasında ürün teslimi yapılabilecek. ‘Kuş Evleri’ tasarım yarışmasında dereceye girenleri belirleyecek jüri; Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Doğan Hızlan, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Şeref Oğuz, Vakıf Katılım Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet İkizoğlu, MSMB Genel Başkanı- Akademisyen Dr. Muhammet Garip, Akademisyen- Seramik Sanatçısı Özlem Özer Tuğal, Mimar Hilmi Şenalp, Doç. Dr. Zeynel Aslan Gündoğdu Mimar Cem Eriş’ten oluşuyor. Tasarım yarışmasında dereceye giren kişilere toplamda 66 bin liralık ödül verilecek.

FOTOĞRAF YARIŞMASI

Kuş Evleri yarışmasıyla eş zamanlı olarak günümüze kadar gelen tasarım harikası yüzlerce kuş evini fotoğraf karelerinde tekrar canlandırmak amacıyla Osmanlı’dan günümüze kuş evleri fotoğraf yarışması düzenlenecek. Kuş Evleri Fotoğraf yarışmasında dereceye girecek eserlerin ise projenin ödül töreninde sergilenecek. Kuş evleri fotoğraf yarışmasında dereceye girenleri belirleyecek jüri Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet İkizoğlu, Fotoğraf Sanatçıları İsmail Küçük, İzzet Keribar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz ve Nevzat Çakır’dan oluşuyor. Kuş evleri fotoğraf yarışmasında dereceye giren kişilere toplamda 19 bin liralık ödül verilecek.

TÜRKİYE’YE YAYILACAK

Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamada, Osmanlı mimarisi ve yaşam felsefesinden miras kalan kuş evlerinin yapımının, modern yaşam anlayışımızda artık yok olmaya yüz tuttuğu ifade edilerek, “Sulak, kuş evleri, barınak gibi değerli yapıları, şehir ve yaşam alanlarımızın uzaklarına taşıdık. Artık bunların geri gelmesi ve hayatın birer parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Vakıf Katılım olarak, Mimar Sinan ve nice mimarların, günümüzde hâlâ hayranlık uyandıran kuş evleri zarafetini sürdürmek istiyoruz. Projemizi İstanbul başta olmak üzere tüm Anadolu’daki kentlerde belediyelerin park ve bahçelerinde uygulanmasını amaçlıyoruz. Kuş Evleri projesiyle ayrıca, insan ve diğer canlılar arasındaki kopmaz yaşam bağlarını tekrar kurmak da hedeflerimiz arasında.” ifadelerine yer verildi.

EKOLOJİK DOĞAYA KATKI

Genç kuşaklara unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yeniden hatırlatmak ve toplumda bu konuda farkındalık yaratılmak istendiğinin de vurgulandığı açıklamada şu görüşlere yer verildi: Yaşadığımız dönem içinde eskiden olduğu gibi kuşlara barınak olan kuş evi geleneğimizi yeniden canlandırmak, kullanıma sunmak ve ekolojik olarak doğaya katkıda bulunmak istiyoruz. Gençlerimizin sosyal sorumluluk bilinçlerini güçlendirirken, hoşgörü, adalet ve merhamet sahibi olmalarına da katkıda bulunmak ve insanları eskiden olduğu gibi iyilikle yarışır hale getirmeyi arzu ediyoruz.