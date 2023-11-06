Kamu personeli seçme sınavı veya bilinen diğer adıyla ÖSYM KPSS, lisans seviyesinde her yıl düzenlenmektedir. Lisans bazında sınavlar Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi ve ÖABT’dir.

KPSS ortaöğretim (lise mezunları) ile ön lisans mezunlarının sınavları ise 2 yılda bir organize edilmektedir.

Son olarak KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2022 yılında düzenlendiğinden önümüzdeki yıl KPSS lise ve ön lisans sınavları düzenlenecektir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2024 Sınav Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

2024 YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. Ersoy, YKS'nin 8-9 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

2024 KPSS lise (ortaöğretim) ve önlisans sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz´da, 2. gün oturumları 21 Temmuz´da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos´ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül´de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül´de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül´de yapılacak.

KPSS ortaöğretim sınavı

KPSS ortaöğretim, lise mezunu adayların katılabileceği bir sınavdır. Bu sınav, kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adaylar için gerekli olan puanı elde etmek için yapılır.

KPSS ortaöğretim sınavı, iki oturumdan oluşur:

Ortak Alan Bilgisi: Bu oturumda, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Genel Yetenek testleri yer alır.

Alan Bilgisi: Bu oturumda, adayların tercih edeceği alana göre farklı testler yer alır. Örneğin, öğretmenlik için başvuran adayların, öğretmenlik alan bilgisi testine girmesi gerekir.

KPSS ortaöğretim sınavı, ÖSYM tarafından iki yılda bir yapılır. Sınav tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanır.

KPSS ortaöğretim sınavına kimler katılabilir?

KPSS ortaöğretim sınavına, lise mezunu adaylar katılabilir.

KPSS ortaöğretim sınavında başarılı olmak için ne yapmak gerekir?

KPSS ortaöğretim sınavında başarılı olmak için, sınava iyi hazırlanmak gerekir. Sınavda başarılı olmak için, adayların aşağıdaki adımları takip etmesi faydalı olacaktır:

Sınavın içeriğini ve formatını iyi anlayın.

Sınavda çıkacak konuları belirleyin ve bu konulara odaklanın.

Sınava yönelik kaynakları kullanın.

Sınavda bol bol soru çözün.

Sınava gerçekçi bir şekilde hazırlanın.

KPSS ortaöğretim sınavında hangi konular çıkar?

KPSS ortaöğretim sınavında, aşağıdaki konular çıkar:

Türkçe: Sözcük bilgisi, dil bilgisi, paragraf bilgisi, kompozisyon bilgisi, edebiyat

Matematik: Temel matematik, geometri

Tarih: Genel tarih, Osmanlı tarihi, Türkiye tarihi

Coğrafya: Genel coğrafya, Türkiye coğrafyası

Vatandaşlık: Anayasa, temel hak ve özgürlükler, milli güvenlik, vatandaşlık bilgisi

Genel Yetenek: Mantık, problem çözme, sayısal mantık

KPSS ortaöğretim sınavında başarı için ipuçları

KPSS ortaöğretim sınavında başarılı olmak için, aşağıdaki ipuçları faydalı olacaktır:

Sınava hazırlık için erkenden başlayın.

Sınavda çıkacak konuları iyi çalışın.

Sınav formatına ve soru tiplerine aşina olun.

Sınavda bol bol soru çözün.

Sınava gerçekçi bir şekilde hazırlanın.

KPSS’de Önlisans ve Ortaöğretim İçin Hangi Puan Türleri Gereklidir?

KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında önlisans düzeyi için KPSS P93 ve ortaöğretim içinse KPSS P94 puanını kullanacaklardır.

KPSS’ye Kimler Girebilir?

KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

KPSS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunup, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanmaktadır.

Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmaz ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmaz. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az bir soruyu doğru ya da yanlış işaretlemesi gerekir.

KPSS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Lisans ile önlisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanmaktadır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu, yaş ve cinsiyet gibi genel ve özel şartlar aranmaktadır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini internet aracılığıyla yapmaktadır. Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı basın yoluyla adaylara duyurulmaktadır. Adaylar tercihlerini sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro ve/veya sözleşmeli pozisyonlar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğ-renim düzeyinden mezun olamama ya da sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

KPSS Puanı ile Yerleştirme Nasıl Yapılır?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilmektedir. Yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmayan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca ataması yapılmamaktadır. Yerleştirme işlem-lerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınmaktadır. Yerleştirmede adayların ÖSYM`ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınmaktadır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmektedir.

KPSS Puanı İle Atama Nasıl Yapılır?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanmaktadır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmamaktadır.

KPSS sonrası ÖSYM’ce gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerinde tercihleri çerçevesinde merkezî yerleştirme kılavuzlarında yer alan herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirilen tüm adaylar, bu sınavın geçerlilik süresi içerisinde ÖSYM tarafından yapılacak diğer yerleştirmelerde İlgili KPSS sonucunu yeniden kullanamayacaklardır. Ataması yapılan, niteliklerinin kontrolü için ilgili kuruma hiç başvurmayan ve başvurup niteliklerinin tutmadığı tespit edilen tüm adaylarda bu durumda değerlendirilir.

ÖSYM sınav takvimi 2023-2024