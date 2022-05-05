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2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limiti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları gündeme oturdu. Sığınmacılar üzerinden büyük bir provokasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Soylu, "Sessiz İstila filmi bir edepsizliktir. Direkt hükümeti hedef alan bir saldırı ile karşı karşıyayız. Paylaşım yapanların yüzde 54'ü bot hesap." diye ifade etti.

2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limit oranlarına da değinen Soylu, "Son 10 yıla bakarak yüzde 61 kazada ölümlerde azalma oldu. Kaza sayısından yüzde 37 azalma oldu. Bu bizim açımızdan aldığımız tedbirlerin karşılığını görevlendirildiğimiz bir süreç." dedi. Peki, 2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limiti nedir? Otoyollarda hız sınırı kaç? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Otoyollarda hız sınırı kaç: 2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limiti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Süleyman Soylu, Ümit Özdağ'ın filmi fonladığını hatırlatarak, parayı kimlerden aldığını sordu. Soylu, bu konunun yargı tarafından irdelenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Soylu, "Son 10 yıla bakarak yüzde 61 kazada ölümlerde azalma oldu. Kaza sayısından yüzde 37 azalma oldu. Bu bizim açımızdan aldığımız tedbirlerin karşılığını görevlendirildiğimiz bir süreç." dedi. Peki, 2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limiti nedir? Otoyollarda hız sınırı kaç? İşte detaylar...

2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limiti nedir? Otoyollarda hız sınırı kaç?

  • Sayın Cumhurbaşkanımıza arzettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Standardımız karayollarının standardıdır. 1 Temmuz itibari ile böyle bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Onlar da standartları ilgili yollarda karşılayabileceklerini söylediler. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. 120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara - Niğde otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede. Diğerlerinde de 10 km'yi kullanıyoruz bunların da ayrıca kendilerine ait 10 km opsiyonları var. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar otoyolda kullanma imkanına sahip olacak. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak.
  • Bölünmüş yollarda da ayrı bir şey getiriyoruz. Giresun'dan girdiniz, Ordu'ya çıktınız. Bütünleştirmeyi, sürücünün kafasını karıştırmayacak, şurada ne kadardı, tabelaya bakayım... Standardizasyonu da önümüzdeki günlerde sağlayacağız.

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