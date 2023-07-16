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Akaryakıtta ÖTV tutarı ne kadar arttı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta yer alan ÖTV tutarında artışa gidildi. Buna göre, LPG otogazda 5.77 lira ÖTV alınacak. Bu kararla birlikte benzin ve motorinin litresine 6 lira zam gelmesi bekleniyor. Peki benzin ve motorin üzerinden ne kadar ÖTV alınacak? İşte detaylar.

08:07 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
ÖTV tutarı ne kadar?

ÖTV tutarı ne kadar?

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Benzin, Motorin ve LPG üzerinden ne kadar ÖTV alınacak?

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olacak.

Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınacak.

Bu kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş olacak. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu. Bu artışların pompa satış fiyatına yansımasının KDV'si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor.

Değişiklik kapsamında benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında yapılan düzenlemeler de yer alıyor.


#ÖTV
#benzin
#motorin
#resmi gazete
38 dakika önce
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