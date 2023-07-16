Benzin, Motorin ve LPG üzerinden ne kadar ÖTV alınacak?

Benzin, Motorin ve LPG üzerinden ne kadar ÖTV alınacak?

Bu kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş olacak. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu. Bu artışların pompa satış fiyatına yansımasının KDV'si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor.