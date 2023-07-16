Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 78,12 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklenecek. KDV oranı ile birlikte bu zammın 7 TL'yi bulması bekleniyor. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel benzin, mazot litre fiyatları.