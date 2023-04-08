Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Cumhurbaşkanı adayı olan 4 ismin oy pusulasındaki yerlerini bugün yaptığı kura çekimiyle belirledi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra 100 bin imza barajını aşmayı başarabilen Sinan Oğan ile Muharrem İnce aday olmaya hak kazanmıştı. Peki Oy pusulası sıralaması nasıl olacak? İşte detaylar.