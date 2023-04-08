Partilerin pusuladaki sıralaması nasıl olacak?
Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim mesaisi devam ederken ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün çekilen kurayla belirlendi. Sıralamada Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada yer alacak. İşte detaylar.
PARTİLERİN PUSULADAKİ SIRALAMASI NASIL OLACAK?
Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra
Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra
Millet Partisi - 3. sıra
Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra
Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra
Genç Parti - 6. sıra
Memleket Partisi - 7. sıra
Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra
Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra
Adalet Birlik Partisi - 11. sıra
Anavatan Partisi - 12. sıra
Yenilik Partisi - 13. sıra
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra
Milli Yol Partisi - 15. sıra
Vatan Partisi - 16. sıra
Güç Birliği Partisi - 17. sıra
Millet İttifakı - 18. sıra
ATA İttifakı - 19. sıra
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra
İTTİFAK İÇERİSİNDE PARTİ SIRALAMALARI NASIL OLACAK?
BBP - 1. sıra
AK Parti - 2. sıra
Yeniden Refah Partisi - 3. sıra
MHP - 4. sıra
Yeşil Sol Parti - 1. sıra
TİP - 2. sıra
Gelecek Partisi - 1. sıra
Demokrat Parti - 2. sıra
Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra
CHP - 4. sıra
İYİ Parti - 5. sıra
Saadet Partisi - 6. sıra
OY PUSULALARI NE ZAMAN BASILACAK?
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.