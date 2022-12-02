Altay kalecisinin sağlık durumu nasıl?

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakada tribünden sahaya atlayan bir Göztepeli taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırmıştı. Ozan Evrim Özenç, Boluspor müsabakasında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

ALTAY KALECİSİ OZAN EVRİM ÖZENÇ’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olay sonrası 29 yaşındaki kalecinin başında 4 cm’lik bir açılma olmuş ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleler sonrasında ertesi gün taburcu edilmişti.

Ozan, başındaki ağrılardan dolayı ve psikolojik olarak zor günler geçirdiği için bu hafta yapılan antrenmanlara katılmamıştı.

OZAN EVRİM ÖZENÇ BOLUSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI, KALEYİ KİM DEVRALACAK?

29 yaşındaki kalecinin 4 Aralık Pazar günü oynanacak Boluspor maçında oynayıp oynamayacağı ise maç gününde belli olacak. Öte yandan Altay’ın 2’nci kalecisi Eren Karataş’ın da sakat olmasından dolayı; henüz resmi maçı bulunmayan 3’üncü kaleci Mustafa Çalışkan, zorlu Boluspor maçında görev alabilir.