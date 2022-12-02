Özgün Altay kalecisinin sağlık durumu nasıl?
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Altay kalecisinin sağlık durumu nasıl?

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında olaylı geçen Göztepe - Altay maçında bir seyirci Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç saldırmıştı. Başına aldığı sert darbeyle yere yığılan kalecinin başında 4 cm’lik bir açılma olmuştu. Bu hafta oynanacak Boluspor karşılaşmasında Ozan Evrim Özenç’in kadro olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in sağlık durumu nasıl? Boluspor maçında oynayacak mı? Kaleyi kim devralacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Evrim Özenç Boluspor maçında oynayacak mı?
Ozan Evrim Özenç

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakada tribünden sahaya atlayan bir Göztepeli taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırmıştı. Ozan Evrim Özenç, Boluspor müsabakasında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

ALTAY KALECİSİ OZAN EVRİM ÖZENÇ’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olay sonrası 29 yaşındaki kalecinin başında 4 cm’lik bir açılma olmuş ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleler sonrasında ertesi gün taburcu edilmişti.

Ozan, başındaki ağrılardan dolayı ve psikolojik olarak zor günler geçirdiği için bu hafta yapılan antrenmanlara katılmamıştı.

OZAN EVRİM ÖZENÇ BOLUSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI, KALEYİ KİM DEVRALACAK?

29 yaşındaki kalecinin 4 Aralık Pazar günü oynanacak Boluspor maçında oynayıp oynamayacağı ise maç gününde belli olacak. Öte yandan Altay’ın 2’nci kalecisi Eren Karataş’ın da sakat olmasından dolayı; henüz resmi maçı bulunmayan 3’üncü kaleci Mustafa Çalışkan, zorlu Boluspor maçında görev alabilir.

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