"Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 109. ÖGG sınav sonuçları açıklama tarihi duyuruldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından yapılan sınavın ardından güvenlik görevlisi adayları ve güvenlik görevlisi belgesini yenilemek isteyenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 109. ÖGG sınav sonuçları açıklama tarihi duyuruldu mu?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 109. dönem sınav sonuçları 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.