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Şimdi gözler ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama ekranında! Dakikalar içinde PDF olarak indiriliyor

EGM Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı bugün gerçekleştiriliyor. ÖGG sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığında olacak. Sınav soruları PDF olarak da indirilebilmekte. Peki, Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ÖGG sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

09:15 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
ÖGG sınav soru ve cevapları
ÖGG sınav soru ve cevapları

ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama ekranı, şimdiden adayların gündeminde yer almaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak olan söz konusu sınav bugün yapılacak. Adaylar ÖGG sınavdan başarılı olmak için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50 puan alması gerekiyor. Peki, Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 tarihinde yayınlanacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 5 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır. Sınava geç kalan adaylar ilk 15 dakika içinde geldikleri takdirde sınava alınacaktır. Sınav süresi boyunca salonda tek bir adayın kalmasına izin verilmeyecektir. Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir.



#özel güvenlik soruları
#ÖGG
#EGM
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