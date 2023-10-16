İstanbul Özel Halk Otobüsleri'nin temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) birikmiş olan hak edişlerinin ödenmediğini belirterek Saraçhane'de basın açıklaması yaptı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık'ın okuduğu açıklama metninde, Araç yenileme, yakıt, yedek parça, bakım-onarım ve temizlik, personel giderlerinin ödenmesi işletmecinin sorumluluğundadır. İBB tarafından aylık hak edişler vaktinde ve tam olarak ödenmediği için tedarikçilere ve paydaşlarımıza olan borçlarımız birikmekte olup, vaktinde ödenmeyen borç işletmecilere artı maliyet yazmaktadır. Bu şartlar da işi artık daha fazla sürdürebilme olanağı kalmadığı için, bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır ifadelerine yer verildi. İstanbul Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Başkanı, Özel Halk Otobüsü temsilcileri ve esnafı, İBB Saraçhane Hizmet Binası karşısında bulunan Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. İBB'nin hak edişlerini ödemediğini belirterek alanda toplanan katılımcılar adına basın açıklamasını İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yaptı. Ovacık basın açıklamasında, İBB'den bazı ödemeleri alamadıklarını, hizmetin durabileceğini ve taleplerle ilgili İBB ile temas halinde olduklarını belirtti.