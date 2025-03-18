Başını açmayan öğrenciye okul kapısında baskı: KKTC’de 28 Şubat’ı yaşıyor

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kız çocuklarının başını nasıl örtmesi gerektiğini tanımlayan bir adım atmıştı. Bakanlığın KKTC tarihinde ilk defa başörtüsü meselesini ele alması tedirgin duran ve öğrenim hakları elinden alınmaması için okulda başörtüsünü takamayan öğrenciler için umut olmuştu. Yapılan düzenleme ile öğrencilerin inançları gereği başlarını örtmeleri yalnızca bone veya bandana takarak mümkün kılınmakta. Alınan kararın genişletilmesi konusu tartışılırken bu sefer başörtü düşmanı sendikalar ve bazı yerel basın kuruluşları başörtülü öğrencinin okula alınmadığı anların görüntüsünü paylaşarak ailelere destek olduğu iddia edilen PDR öğretmenini hedef gösterdi.
Ne olmuştu?
KKTC'de 28 Şubat kalıntıları horladığını kanıtlayan bir gelişme daha yaşandı. Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, sömestir tatili sonrası okuluna başörtülü gelmesi sonrası okul yönetimi öğrenciye başını açması için baskı yapmış ve okuldan uzaklaştırmıştı. Lefkoşa’daki Ortaokul öğrencisinin başını açmasını isteyen okul krizinde Milli Eğitim Bakanlığı, "bone takın" demekte bulmuştu. Meydana gelen tartışmalar "KKTC'de ilk kez kız çocuklarının başörtüsü takmayacağı ve başlarını nasıl örteceği bir karara bağlanmış oldu" yorumlarına sebep oldu. Çünkü bu durum tamamen okul yönetimlerinin inisiyatifinde olup başörtüsü konusunda bu zamana kadar her hangi bir düzenleme veya serbestîsi yapılmamıştı. Bakanlığın KKTC tarihinde ilk defa başörtüsü meselesini ele alması tedirgin duran ve öğrenim hakları elinden alınmaması için okulda başörtüsünü takamayan öğrenciler için umut olmuştu. Fakat okula başörtülü gelmek isteyen diğer öğrencilerde aynı engelleme ile karşı karşıya kaldı.
Engellemeye destek çıkan öğretmeni hedef gösterdiler
Yapılan düzenlemeden rahatsız olan ve haberinde 28 Şubatçı dil kullanarak “türban” ifadesine yer veren Özgür Gazete Kıbrıs, karar sonrası okula başörtüsü ile gelen öğrencilerin alınmadığı görüntüleri paylaştı. Haberde “Küçük kız çocuğuna türban takan bir veli, yanında birkaç kişiyle daha okula geldi ve çocuğun derse girmesini istedi. Öğretmenler ve okul yönetiminin direnişiyle karşılaştı.” ifadelerine yer verilirken başörtüsü takan öğrencilere destek olduğu iddia edilen öğretmen hakkında “bir başka bilgiye göre de; Okula TC’den Elçilik aracılığıyla atanan PDR öğretmeni L.K.Ö’nün de bu durumu organize ettiği ve hatta eylem amaçlı kalabalık bir grubu yönlendirmeye çalıştığı belirtiliyor” denildi.