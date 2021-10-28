Çeviri ihtiyaçlarınızda kalite için Lluay Çeviri’yi tercih edi

Bir dilin, bilginin ve durumun aktarılmasını sağlaması nedeniyle çeviri titizlikle tamamlanması gereken bir süreçtir. Bir dilin ya da kültürün yanlış anlaşılması durumunda çok farklı sonuçlarla karşı karşıya kalınması söz konusu olabilir. Yanlış ya da eksik yapılan çeviriler çevirmenin de çeviriyi talep eden kişinin ya da kurumun da zor durumda kalmasına neden olabilir. Bu nedenle profesyonel hizmet veren çevirmenlerle ve çeviri büroları ile çalışılmalıdır. Uluay Çeviri sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak yeminli tercüme, altyazı çevirisi ve diğer tüm çeviri türlerinde üst düzey kalitede, hızlı ve ekonomik hizmet vermektedir. Siz de çeviri ihtiyaçlarınızı yüksek kalitede ve uygun fiyatlarla karşılamak için Uluay Çeviri ile iletişime geçebilirsiniz.

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Yeminli Tercümeye Neden İhtiyaç Duyulur?

Yeminli tercüme yasal statüdeki belgelerin ya da doğum belgesi, akademik sertifika ya da beyan gibi yasal süreçlerde ibraz edilecek belgelerin tercümesi hizmetidir. İdari amaçlarla kullanılacak ya da resmi makamlara ibraz edilecek belgeler söz konusu olduğunda yeminli tercümanlar tarafından verilen yeminli tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeminli tercüme hizmetlerinin kullanım alanları ve kabul şartları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceğinden dolayı tercümenin kaynağı konumunda olan ülkeye ve nihai belgenin teslim edileceği ülkeye bağlı olmak kaydıyla farklı süreçler uygulanarak doğrulama yapılır.

Belgenin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi söz konusu tercümenin resmi nitelik kazanmış olduğu şeklinde kabul edilir. Mütercim-Tercümanlık/Dil Bilimleri gibi bölümlerde lisans eğitimini tamamlayan, yurt dışında eğitim alan veya uzun yıllar yurtdışında yaşamış olup dil bilgisini çeviri hizmetleri ile değerlendirmek isteyen kişiler yeminli tercümanlık yapabilirler.

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Yeminli tercümanlığın temelinde standart tercümanlık hizmetleri bulunsa da arada birtakım farklılıklar vardır. Hali hazırda tercümanlık yapan, bağımsız olarak ya da herhangi bir firmaya bağlı olarak çalışan tercümanlar yeminli tercüman olmak için başvuruda bulunabilirler. Yeminli tercümanlık yapılması için noterden izin tutanağı alınması gerekir. Yeminli tercüman olmak isteyen kişilerin ana dillerinin yanı sıra en az bir dilde daha uzmanlaşmış olmaları bir zorunluluktur. Tercümanlıkta olduğu gibi yeminli tercümanlıkta da yalnızca ilgili dilleri konuşabilmek yeterli gelmediği gibi dil bilgisine ve dilin temel kurallarına hakim olunması gerekmektedir.

Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme özellikle resmi süreçlerde çok sık ihtiyaç duyulan çeviri türleridir. Resmi kurumlara ibraz edilecek olan belgelerin çevirisi konusunda noter onaylı çeviri hizmetlerinden yararlanılması gerekir. Özellikle konsolosluklar ve mahkemeler gibi makamlara ibraz edilecek olan belgelerin çevirisinde, dokümanların resmi niteliğe sahip olması gerektiğinden çevirinin yeminli tercüman tarafından yapılması ve noter onayı zorunlu olmaktadır.

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Bazı şirketler halkla paylaşmak istenilmeyen özel nitelikteki belgelerin çevirisi konusunda yeminli tercümanlardan destek almayı tercih ederler. Bu tür yazışmalar ve belgelerde güven unsuru ve bilgilerin gizliliği son derece önemli olduğundan yeminli tercümanlarla çalışılması gerekmektedir.

Yeminli Tercüman Olmak İçin Neler Gerekir?

Yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişi ilk olarak tercümanlık hizmeti vermek istediği dillerdeki yetkinliğini hesaplayacak belgeleri noterliğe ibraz etmelidir. Tercüman okuduğu bölümler, aldığı sertifikalar, girdikleri sınavların sonuçları, referansları, uzman olduğu dilin konuşulduğu ülkede ne kadar süre geçirdiğini gösterir belgeleri notere ibraz etmeli ve yeminli tercüman olarak mesleğine devam etmek istediğini belirtmelidir.

Bu aşamadan sonra noter, yeminli tercüman olmak isteyen kişinin bilgi birikimini, yetkinliğini ve istenilen tüm kriterlere uygunluğunu belgeler ışığında değerlendirir. Kişinin yeminli tercümanlık yapma talebi uygun görüldüğü takdirde; yeminli tercümanların noterliklerde çalışma koşulları, gelen yabancı evrakların kabulünün nasıl yapıldığı, çeviri evraklarının hazırlanışı ve çeviri evraklarının onay süreci gibi konularda bir eğitime tabi tutulur. Bu eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından kişisel bilgiler ve belgeler kullanılarak noter tarafından özel yemin zaptı hazırlanır. Tercüman özel yemin zaptını yüksek sesle okuyarak yeminini eder ve gerekli olan kısımları imzalar. Böylece kişi yeminli tercümanlık yapma hakkını kazanmış olur.

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Yeminli tercümanlık başvurusu sırasında notere ibraz edilen belgeler yabancı dilde olduğu takdirde kabul edilmesi söz konusu değildir. Yabancı dildeki belgeler notere sunulmadan önce başvurulacak olan noterliğe bağlı yeminli tercümanlar tarafından Türkçe’ye çevrilmeli ve ardından noterliğe ibraz edilmelidir.

Yeminli tercümanların yaptığı çeviriler kaşeli ve imzalı olup bu sayede ibraz edildikleri kurumlarda geçerlilik kazanırlar. Bu durum yeminsiz tercümanların yaptığı çeviriler için geçerli değildir. Noter tasdiki de yalnızca yeminli tercümanların yaptığı çeviriler için alınabilmektedir. Bu yüzden resmi makamlara ibraz edilmek üzere çevirisi yaptırılacak olan belgeler konusunda mutlaka yeminli tercümanlardan hizmet alınması tercih edilmelidir.

Siz de altyazı çevirisi ve yeminli tercüme ihtiyaçlarınız başta olmak üzere tüm yazılı ve sözlü çeviri ihtiyaçlarınız için Uluay Çeviri ile iletişime geçebilirsiniz. Böylece hızlı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı çeviri hizmetlerinden yararlanma imkanını elde edebilirsiniz.