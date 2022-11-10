Özel Çeyiz Özelinde e-Ticaret Girişimi Çeyizavm
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Çeyiz Özelinde e-Ticaret Girişimi: Çeyizavm


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Çeyiz Özelinde e-Ticaret Girişimi: Çeyizavm
​Çeyiz Özelinde e-Ticaret Girişimi: Çeyizavm

E-Ticaret ekosistemi içerisinde dikey yönlü girişimler, hem fiyat hem de ürün zenginliği açısından güçlü bir rekabet avantajına sahip. Bu sayede tüketicilerin dikkatini çeken girişimler arasında yerini alan Çeyizavm, beyaz eşya özelindeki faaliyetleri ile ön planda. Sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Nurkim Şirketler Grubu girişimi Marka, önde gelen teknoloji devlerinin ürünlerindeki fiyat politikasıyla şimdiden tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Çeyizavm: Avantajlı fiyatlarla lider teknoloji ürünleri

Beyaz eşya teknolojisine yön veren markaların lider ürünleri hemen her tüketicinin radarında. Özellikle bu klasmandaki ürünleri daha rekabetçi fiyatlarla satın almak isteyen tüketiciler için yeni alternatiflerin ve satış kanallarının varlığı çok önemli. Çeyizavm, bu boşluğu değerlendirmek üzere faaliyette bulunan bir Marka. Özellikle pazaryerinde uygulanan komisyonlarla fiyatları yükselen akıllı ev teknolojilerindeki fiyat huzursuzluğuna yeni bir soluk getirme misyonuna sahip. Bu bakımdan Dyson, Philips, Samsung ve Apple gibi ileri düzey ev teknolojisi üreten markaların işlevsel ürünleri Çeyizavm tarafından nihai tüketiciye aracısız ulaştırıyor.

Çeyizavm: Zengin ürün portföyü

Çeyizavm, beyaz eşya ürünlerinden küçük ölçekli ev aletlerine, akıllı cep telefonlarından ısıtma soğutma ürünlerine kadar 1500+ üzerinde ürün gamına sahip. Müşteri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması açısından akıllı e-ticaret teknolojisi kullanan Çeyizavm, 256 bitlik SSL güvenlik sistemi ile korunuyor. ETBİS kayıtlı Marka, müşterilerine kredi/banka kartı veya EFT ile farklı ödeme seçenekleri de sunuyor. Ayrıca Çeyizavm’nin öne çıkan özelliklerinden biri de güçlü müşteri ilişkileri merkezi. 250 TL ve üzeri siparişlerde kargo bedava kampanyası uygulayan Marka, tüketicilerin korunmasını sağlayan sigortalı gönderim avantajına sahip.

Site: https://ceyizavm.com/

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