İzmir’deki yurtların oda fiyatları belli oldu - eyurtlar.com açıkladı !

Ege üniversitesi kampüsü ve Tınaztepe Dokuz Eylül Kampüsü yeni dönemde tek kişilik oda uygulamalarına göre fiyat aralıkları belirliyor. İzmir yurt yönetmeliğine göre ideal yurt fiyatları ve süper lüks yurt fiyatları üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

Yurt Rezervasyonları Eyurtlar.com Üzerinden Yapılabilecek

Üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulan online yurt rezervasyon platformu Eyurtlar.com, erkek ve kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere tüm Türkiye’deki yurtları bünyesinde barındırıyor. Yurt yetkililerinin sisteme odalarını ve fiyatlarını girmesi ile beraber öğrenciler, yurt rezervasyonlarını online olarak eyurtlar.com üzerinden yapabilecek. Ücretsiz iptal ve kesintisiz iade seçeneği hizmet veren yurtlara kolay bir şekilde ön rezervasyon yapmak mümkün. Yaptığınız rezervasyon ödemesi eyurtlar güvenli havuzunda toplanacak olup, öğrencinin onaylaması halinde yurtlara aktarılabilecek. Eyurtlar.com CEO’su Samet Ulusoy’dan edinilen bilgiye göre, öğrenciler en çok İstanbul’da yurt ararken, daha sonra Ankara,İzmir ve bunu da Konya yurtları için arama yapan öğrenciler takip ediyor. Türkiye’de bir ilk olarak geliştirilen online yurt rezervasyon hizmeti, özel yurtların yanında devlet yurtlarını(kyk) da listeliyor. Ancak rezervasyon yapma seçeneği sadece özel yurtlar ve öğrenci apartları için sunulmuş durumda. İzmir kyk yurtları sayfasına gitmek için ilgili bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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İzmir Lüks Öğrenci Yurdu Fiyatları

İzmir’de Bornova ve Buca’da bulunan kampüslere yürüme mesafesinde olan özel yurtlar, yurt imkanlarına göre de fiyat aralıkları belirlenerek düzenlemeler yapıyor. Lüks yurtlarda 70.000 TL ile 95.000 TL yıllık ödeme oranlarına göre TV, internet, spor salonu, kafe ve restoran bulunan İzmir yurtları, fiyat aralıkları belirlendi. Erkek ve kız yurtlarına göre yapılan düzenlemelere göre tek kişilik odaların düzenlenmesi, aylık fiyat aralıkları 900 TL ile 1.900 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Özel yurtlar tek kişilik odalar için 2.100 TL ile 3.000 TL’ye kadar aylık ödeme seçenekleri sunarken peşin ödemelere % 10 indirim avantajları vermektedir. Konfor ve lüksün tam teşekkülü olduğu en yüksek fiyat aralıkları bu şekilde düzenlenmiştir.

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İzmir İdeal Öğrenci Yurdu Fiyatları

İzmir erkek yurtları ve kız yurtları üzerinden ideal yurt fiyatları en düşük yıllık ödeme imkanlarına göre 9. 000 TL ile 15. 000 TL arasında değişmektedir. En yüksek ideal yurt fiyatları ise 20.000 TL’ye kadar yükselirken, konfor ve lüks imkanları azalmaktadır. TV, yemekhane, ders ve etüt odaları bulunan yurt özellikleri standart olarak düzenlenmiştir.

Peşin ödemelerde % 10 indirim sunulurken, aylık ödemeler 800 TL ile 1.500 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bornova ve Buca kampüslerine göre İzmir kız yurtları üzerinden de fiyat aralıkları yurt özelliklerine göre değerlendiriliyor.

İzmir Buca Özel Yurt Olanakları

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Buca İzmir’de konumu merkezden uzak ve ulaşım imkanları kısıtlı olan ilçeler arasında yer almaktadır. Dokuz Eylül kampüsü Tınaztepe üzerinden büyük bir araziye sahip olduğu için ulaşım zorlaşabiliyor. İzmir Buca’da yer alan yurtların konumları Dokuz Eylül kampüsüne yakın ve ulaşım imkanları düzenlenmiş seçeneklerle sunulmuştur. İzmir yurt fiyatları da bu uygunluk ve konfor seçeneklerine göre düzenleniyor.

Buca öğrenci yurdu fiyatlarına göre düzenlemeler yaparak, Dokuz Eylül kampüs yakını kız ve erkek öğrenci yurtları fiyatları belirleniyor. İdeal yurt seçenekleri ve fiyatlarına göre İzmir’de yer alan en uygun öğrenci yurtları fiyat aralıklarını 2021-2022 yılına göre düzenliyor.

İzmir Bornova Özel Yurt Olanakları

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Bornova Ege üniversitesi kampüsüne yakın özel yurtları konfor ve lüks olanaklarına göre fiyat aralıklarını belirlemiştir. Ege üniversitesi kampüsüne yakın Evka 4 ve büyük parkta yer alan öğrenci yurtları kız ve erkek yurtları olarak 2021 – 2022 yılı fiyat aralıklarını sunuyor. Yurt olanakları, Etüt ve çalışma odaları, günlük temizlik, akşam ve sabah yemek servisi, kafe ve restoran imkanları olabilmektedir.

7/24 güvenlik ve steril ortam seçenekleri sunarken, tek kişilik odaların yıllık ödeme ve fiyat aralıkları da %10 indirim seçenekleri üzerinden değerlendirilmektedir.

İzmir’de En İyi Öğrenci Yurtları Hangileri?

İzmir’de Ege üniversitesi için en iyi öğrenci yurtlarını okula yakınlığından kaynaklı Bornova’da ve Dokuz Eylül için Buca’da bulabilirsiniz. 7/ 24 güvenlik, sıcak su, yemek ve içecek servisi bulunan yurtlar, kesintisiz internet ve TV yayını seçenekleriyle de öğrencilerin tek kişilik, iki kişilik ve üç kişilik odalarda kalmasını sağlayacaktır. Pandemi döneminden kaynaklı tek kişilik yurt odalarında steril ortam ve yeni dönem fiyat değerlendirmeleri yapılması beklenmektedir.