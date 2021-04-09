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Özel Kardeş Eli Derneği Mart ayında 192 köye 192 su kuyusu açtı
ÖZEL

Kardeş Eli Derneği Mart ayında 192 köye 192 su kuyusu açtı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı 2021 Mart ayında gerçekleştirilen yardımlar hakkında detaylı bilgi aktardı

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Kardeş Eli Derneği Mart ayında 192 köye 192 su kuyusu açtı
Kardeş Eli Derneği

Kardeş Eli Derneği 15.yılında dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Hem maddi hem manevi destek olma yolunda, 2021 Mart ayı süresince 16 ülkede binlerce kişinin hayatına dokundu.

Mart ayında 192 su kuyusu açarak, susuzlukla ve kirli sulara bağlı hastalık ile mücadele eden bölge halkına temiz su imkânı sağlandı. 1039 nafile kurban kesimi ile birçok aileye kurban eti ulaştırıldı. Yıl boyu devam eden Su Kuyusu Bağışı ve Kurban Bağışı ile binlerce kişiye umut olmaya devam ediyor. Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı, ‘Yardımlarımızın artarak daha çok bölgeye ve insana ulaşacağı konusunda ise gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti’. Dernek, yetime sahip çıkmaya, ihtiyaçlarını gidermeye ve kimseye muhtaç olmadan yaşamaları adına yanlarında olmaya, yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. 1864 Yetim Sofrası, 478 yetime giysi ve 638 Yetim Sponsorluğu ile yoksulluk ve çaresizlik ile mücadele eden yetimlerin, bu mücadelesinde onları yalnız bırakmadı.

İbadet olanaklarından mahrum kalan bölgeler için 548 adet Kur’an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi. Maddi imkanların yetersizliği nedeni ile ameliyat olamayan 187 kişiye, katarakt ameliyatı olanağı sağlandı. Geleceğe nefes olmak yeşili çevremizde daha çok görmek adına 256 fidan dikimi gerçekleştirildi. Çocukların yaşama tutunması, keçi sütüyle daha sağlıklı büyümesi için aile kalkındırma projesi kapsamında 122 aileye süt veren keçi tahsisi yapıldı. Aynı zamanda saldırılar ve baskılar sonrası yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalan 34 kamptaki mültecilere yardım paketi yardımı gerçekleştirdi. Yıl boyunca ise Sadaka Bağışı ile dünyanın dört bir yanına iyilik ulaştırıyor. Derneğin Ramazan Ayı hedefi ise 16 ülkede 10 milyon kişiye kardeş eli uzatabilmek.

Siz de ‘Ramazan Bir Olmaktır’ sloganıyla çıkılan bu yolda mağdur ve muhtaç insanlara yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz.Ramazan Ayı Kumanya Paketi Bağış Bedeli 185 TL’dir.1 Bayramlık Bedeli 185 TL’dir.1 İftar Bağış Bedeli 20 TL’dir. Fitre Bağış Bedeli 28 TL’dir. Zekat bağışı için ise web sayfamızın online bağış kısmından dilediğiniz tutarda zekat bağışında bulunabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya

www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz

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