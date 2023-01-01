Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Prof. Dr. Hakan Karpuz hakkında başlatılan disiplin süreci tamamlandı

“Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Saçlarını hayal etmek istiyorum. Bir ilişkide kriterlerin neler? Annenlere yüz görümlüğü mü vermeliyim? Alımlı ve genç bir kadın gibisin. Bir erkek seninle birlikte neler yaşayabileceğini hayal edemediği için seninle olmuyordur. Seninle nasıl bir ilişki yaşayabileceklerini tahmin etseler... Yanlış anlama ama sen erkeklere köşede seninle öpüşebilecek izni vermeyeceğinden sevgilin olmuyordur. Seni köşede sıkıştırmaktan ve başka şeyler yapmaktan daha medeni bunları sana söylemem. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var”