|
Özel

Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Prof. Dr. Hakan Karpuz hakkında başlatılan disiplin süreci tamamlandı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi A.S.’nin, sınavına giren Prof. Dr. Hakan Karpuz tarafından sözlü cinsel tacize uğradığına dair şikayeti üzerine başlatılan disiplin süreci sonuçlandı. Başörtülü A.S.’nin iddialarına göre kendisine, “Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Saçlarını hayal etmek istiyorum. Bir ilişkide kriterlerin neler? Alımlı ve genç bir kadın gibisin. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var” sözlerini sarf eden Hakan Karpuz, 14 Eylül tarihinden itibaren 3 ay görevinden uzaklaştırıldı ve maaşının 3’te 1’ine el konuldu.

Şefika Nur Çiftçi
10:58 . 20/09/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Başörtülü öğrenci A.S., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz’un kendisine sözlü cinsel tacizde bulunduğuna dair dilekçe verdi

Başörtülü öğrenci A.S., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz’un kendisine sözlü cinsel tacizde bulunduğuna dair dilekçe verdi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okuyan A.S. isimli öğrenci, geçtiğimiz nisan ayında Kardiyoloji dersinin sözlü sınavına giren Prof. Dr. Hakan Karpuz'un sözlü cinsel tacizine uğradığına dair Dekanlığa dilekçe sundu.



Akıl almaz sözler


Başörtülü öğrenci A.S., fakültenin Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz’un kendisine,
“Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Saçlarını hayal etmek istiyorum. Bir ilişkide kriterlerin neler? Annenlere yüz görümlüğü mü vermeliyim? Alımlı ve genç bir kadın gibisin. Bir erkek seninle birlikte neler yaşayabileceğini hayal edemediği için seninle olmuyordur. Seninle nasıl bir ilişki yaşayabileceklerini tahmin etseler... Yanlış anlama ama sen erkeklere köşede seninle öpüşebilecek izni vermeyeceğinden sevgilin olmuyordur. Seni köşede sıkıştırmaktan ve başka şeyler yapmaktan daha medeni bunları sana söylemem. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var”
sözleri ile cinsel ve dini değerlerine tacizde bulunduğunu iddia etti.



Üç ay görevden uzaklaştırıldı


A.S.’nin yaşadığı olayı anlatarak verdiği dilekçenin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, Hakan Karpuz hakkında disiplin süreci başlattı. Karpuz, 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin B fıkrası uyarınca 14 Eylül tarihinden itibaren 3 ay görevinden uzaklaştırıldı ve maaşının 3’te 1’ine el konuldu.




  • 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin B fıkrası: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.





#Cinsel Taciz
#HakanKarpuz
#Prof.Dr.HakanKarpuz
#Cerrahpaşa
#Başörtü
#CerrahpaşaTıpFakültesi
#Kardiyoloji
#Öğrenci
#Taciz
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı