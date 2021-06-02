Uzaktan Online İngilizce Eğitimi

İçinden geçiyor olduğumuz Covid-19 Pandemi Sürecinde de hane halkının bir çok alışkanlığı, tutum ve davranışı değişmiş durumdadır.

1984 den günümüze yetişkinlere özgü oluşturduğu eğitim içeriğiyle İngilizce dil eğitiminde fark yaratan kurumumuz yıllar içerisinde online/uzaktan eğitim alanında da İngilizce eğitimine yön vererek canlı online stüdyo dersleriyle lisans ve lisansüstü öğrencilerin istedikleri yerde ve zamanda online/uzaktan İngilizce eğitimine ulaşmalarını sağlamıştır.

Online İngilizce Eğitimi fiyatları diğer eğitim alanları içinde, yaşı ve sınıfı ne olursa olsun birçok birey ve öğrencinin, ilgi duyduğu ve kendilerini geliştirmek istediği alanlardan birisi şüphesiz yabancı dil eğitimidir. Bireysel hareketliliğin kısıtlanması zorunluluğu bir çok alanı etkilediği gibi eğitim alanını da olumsuz etkilemiştir. Eğitimde yüz yüze ve doğrudan iletişim esastır, ancak mevcut durum online eğitime yönelmeyi bir mecburiyet kılmıştır. Yabancı dil eğitiminde Online İngilizce Eğitimi ön plana çıkmaktadır. Pandemi öncesi pek tercih edilmese de günümüzde Online İngilizce Eğitimi kayıtlarında yükselme söz konusudur.

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Online İngilizce Kursu dikkat edilmesi gereken kıstas, yüz yüze eğitime mümkün olduğunca eğitim ortamını yakınlaştırabilmeyi başarmış kurumların tercih edilmesi olmalıdır. Online İngilizce Kursu tavsiye edilen Green Box gibi kendine özgü, eğitim stüdyoları kurmayı başarmış bu stüdyolardan kesintisiz, yüksek kaliteli, görüntülü interaktif katılımı en üst seviyeye çıkarmayı başarabilmiş eğitim kurumları mevcuttur. Online İngilizce Kursu genel İngilizce eğitimini online olarak vermekle birlikte ingilizce sınavlarına yöbnelik kurs programlarının da online olarak uzaktan vereilmektedirler.

Online YDS Kursu katılımlarında da oldukça yüksek oranda bir artış söz konusudur. Uzaktan eğitimi verilebilen yabancı dil sınavlarından biri si de ülkemizde en yaygın olarak bilinen YDS (Yabancı Dil Sınavı) dir. Online YDS Kursu eğitimin uzaktan alınması zorunluluğu, olumsuz bir etki yapmamalıdır. Günümüzde bir çok konu ve alan online platforma aktrılmıştır. Covid-19 Pandemi süreci, bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da insanoğlunun refleks geliştirerek yeni gelişmeleri keşfedeceği bir ortamı oluşturmuştur.