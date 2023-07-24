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YK Enerji arz güvenliğini sağlarken, enerji ithalatını azaltıyor

Küresel ölçekte enerji arz güvenliğiyle ilgili son yıllarda yaşanan sorunlar, yerli kaynakların önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Haber Merkezi
15:20 . 24/07/2023 Pazartesi
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YK Enerji arz güvenliğini sağlarken, enerji ithalatını azaltıyor

YK Enerji arz güvenliğini sağlarken, enerji ithalatını azaltıyor

YK Enerji yüzde 100 bölgenin yerli linyit kaynağını kullanarak Türkiye enerji arzının yüzde 2,5’ini sağlıyor. Ege Bölgesi’nin sürdürülebilir elektrik arzında kritik bir öneme sahip olan YK Enerji, yerli ve milli kaynakla elektrik üreterek her yıl 1 milyar dolarlık enerji ithalatını engelliyor.


En çevreci santral YK Enerji’de

2014 yılında 2,7 milyar dolarlık bedelle Türkiye’nin enerjideki en büyük ikinci özelleştirmesi olan YK Enerji, özelleştirme sonrası 280 milyon euro yatırım değerliyle rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi. Yeniköy ve Kemerköy santrallerindeki toplam beş ünitenin verimlilikleri arttırıldı. Yapılan rehabilitasyon yatırımları sayesinde santrallerin kapasite kullanım oranı yüzde 64’ten yüzde 83’e, emreamadeliği ise yüzde 72’den yüzde 88’e çıktı. Yine bu rehabilitasyon çalışmaları sayesinde santrallerin baca gazı salımları azaltılarak, çevre emisyon değerleri Avrupa standartlarına getirildi.


#enerji
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#yatırım
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