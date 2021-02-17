ÖZET İZLE: Liverpool - Leipzig maç özeti ve golleri izle

Liverpool - Leipzig maç özeti ve golleri haberimizde sizlerle paylaştık. Liverpool Şampiyonlar Ligi son 16 turuna avantajlı başladı. 2 gol atıp, kalesinde gol görmeden sonlandıran Liverpool'da hedef çeyrek final. "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı. Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. İşte Liverpool - Leipzig maç özeti ve golleri.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

16 ŞUBAT SALI:

Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

23 ŞUBAT SALI:

Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Liverpool Leipzig ÖZET İZLE

OZAN KABAK İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI



Liverpool'un Almanya ekibi Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu Ozan Kabak, Leipzig ile oynanan müsabakada ilk 11'de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Liverpool forması giyen Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Ayrıca milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 10 Mart'ta oynanacak.

LIVERPOOL LEIPZIG ÖZET ANLATIMI

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede, dakikalar 53'ü gösterirken sahneye çıkan Mohamed Salah takımını öne geçiren isim olurken, 58. dakikada fileleri havalandıran Sadio Mane maçın skorunu tayin etti.

Merseyside temsilcisinin ilk 11'inde yer alan ve 90 dakika boyunca sahada kalarak başarılı bir performans sergileyen milli stoperimiz Ozan Kabak, bir İngiliz kulübünün forması altında Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

LIVERPOOL LEIPZIG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki takım rövanş için, bu kez Liverpool'un ev sahipliğinde, 10 Mart 2021 Çarşamba günü TSİ 23:00'te karşı karşıya gelecek. Bu keyifli mücadele, beIN SPORTS aracılığıyla futbolseverlere ulaşacak.





OZAN KABAK "MAÇIN ADAMI" SEÇİLDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak belirlendi.

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı.

Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak Kabak'ın gerisinde kaldı.

OZAN, LIVERPOOL İLE İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI

Liverpool’un Alman temsilcisi Schalke 04'ten kadrosuna kiralık olarak kattığı A Milli oyuncu Ozan Kabak, Ada ekibi ile ilk maçına geçtiğimiz hafta Leicester City deplasmanında çıktı ve 90 dakika forma giydi. A Milli oyuncu, Leipzig karşısında da ilk 11’de karşılaşmaya başlayarak Liverpool ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Alman temsilcisi karşılaşmaya hızlı başladı. İlk dakikalarda tehlikeli gelen ve bir topu direkten dönen Leipzig’de Olmo ve Angelino fırsatları değerlendiremedi. 20’nci dakikanın ardından üstünlüğü eline alan Liverpool, Mane ve Robertson ile gole yaklaşsa da fırsatları değerlendiremedi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

5 DAKİKADA 2 BÜYÜK HATA

İkinci yarının hemen başında Leipzig Nkunku ile gole çok yaklaştı. Ardından baskısını sürdüren ve fırsatları değerlendiremeyen Leipzig, 5 dakika içinde savunmada yaptığı 2 büyük hatayla kalesinde 2 gol gördü. Liverpool’da yıldız oyuncu Salah, 53’üncü dakikada savunmanın büyük hatasını iyi değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi: 0-1. Ardından konuk ekip, 58’inci dakikada yine savunmanın hatasında Mane ile bir gol daha bularak farkı 2’ye çıkardı: 0-2. 60’ıncı dakikanın ardından karşılıklı ataklarla geçen mücadelede başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi Liverpool evine avantajla döndü.