Borsa para kazandırır mı? Borsada yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

BIST 100 endeksi Türk lirası bazında rekor seviyeleri test etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.934,84 puanla rekor seviyeyi gördü. Borsada dış yatırımcı sayısı artarken Türk vatandaşlarının da borsaya ilgisi giderek artıyor. Peki borsada para kazandırır mı? Borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli? Tüm bu soruların yanıtlarını Yeni Şafak Köşe Yazarı Yaşar Süngü ' Borsada para nasıl kazanılır? ' köşe yazısında yanıtladı.

İşte Yeni Şafak Köşe Yazarı Yaşar Süngü 'Borsada para nasıl kazanılır?' köşe yazısı.

" BORSA PARA KAZANDIRIR MI?

Salgın nedeniyle artan sokağa çıkma yasakları, banka ve finans kurumlarının internet siteleri üzerinden hisse alma kolaylığı borsada yerli yatırımcı sayısını patlattı.

Son bir yılda borsadaki aktif yatırımcı sayısı yüzde 100’den fazla artarak 2,2 milyona ulaştı.

Yani halka arzları karşılayacak yeterlikte yatırımcı kitlesi var.

Öyle ki, eskiden yabancı yatırımcı alımı olmadan halka arzda başarı sağlanamazken, şimdi onlara ihtiyaç dahi duyulmuyor.

Çünkü yerli yatırımcı talebi, mevcut halka arzların onlarca katı kadar olabiliyor.

Borsa İstanbul’a yeni gelen yatırımcıların yüzde 70’i 20-40 yaş aralığında.

Yani çoğu genç ve doğal olarak hırslı.

Yeni yatırımcılar daha çok küçük meblağlarla işlem yapan kişiler.

Bunların yüzde 40’ı Borsa’da 10 bin liranın altında bir tasarrufu değerlendiriyor.

Yüzde 70’inin yatırım tutarı 20 bin liranın, yüzde 82’sinin yatırım tutarı 50 bin liranın altında.

Borsaya sadece büyük şehirlerden değil, Türkiye’nin her yanından yeni katılımcılar gelmiş. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen yatırımcı sayısında ciddi artış var.

BORSADA KUMAR ALGISI

Hisse senetlerine yatırımın önündeki en büyük engel, borsaların kumar olarak görülmesi. Bu konuda haksız da sayılmazlar

Borsaya yeni gelen genç küçük yatırımcıların çoğu da maalesef kısa vadede zengin olma hayali ile geliyor.

ABD’de yapılan yeni bir bilimsel araştırma borsaların kumar yeri algısını kuvvetlendiriyor.

Borsalardaki işlem hacminin ne kadarının ‘kumar’ kıvamında yapıldığına ilişkin olarak bu yıl başında yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye 38 ülke arasında, Tayland, Çin ve Güney Kore’den sonra yüzde 28 oran ile dördüncü sırada yer alıyor.

Bu durum, piyasa değerinin gerçek değerinden kopuk belirlenmesine ve dolayısıyla da potansiyel risklere davetiye çıkarıyor.

BORSA OYUN MU? BORSA OYNANIR MI?

Borsaların ‘oyun’ yeri değil, ‘yatırım’ yeri olduğunu yatırımcılara şiddetle anlatmak gerektiğine dikkat çeken Borsa İstanbul eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Prof. Dr. Saim Kılıç’a göre Borsa İstanbul’daki bireysel yatırımcılar, hiç bu kadar korunmaya muhtaç olmamıştı.

Kısa sürede büyük kazançlar peşinde koşan genç yatırımcılar kötü niyetli kişilerin işini kolaylaştırıyor.

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BORSADA YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yatırımcıları potansiyel risklere karşı uyaran Prof. Dr. Saim Kılıç, dikkat edilmesi gereken hususları şöyle aktarıyor:

“Birincisi, piyasaya yeni gelen küçük yatırımcılar hisse senedine yatırım yapmak istiyorlarsa yatırıma büyük meblağlarla başlamamalı.

İkincisi, ellerindeki paranın tamamıyla veya borç alarak veya ailenin varlıklarını satarak yatırım yapmaktan kesinlikle kaçınmalılar.

Üçüncüsü, paralarını tek bir hisse senedine yatırmak yerine, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinden bir yatırım sepeti oluşturmalılar.

Dördüncüsü, şirketlerle ilgili temel bilgileri, haber ve duyuruları resmi bilgilendirme platformu olan KAP’tan takip etmeliler. Başka kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmemeliler.

Beşincisi, sözde ‘tüyo’lara göre yatırım kararı almamalı, aracı kurumların detaylı analizlere dayanan raporlarından ve önerilerinden yararlanmalılar.

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YATIRIM PARANIZI ALTIN, DÖVİZ, FAİZE YATIRMAYIN

Ülkenizi ve kendinizi düşünüyorsanız, yatırım yapacak paranız varsa, altına, dövize, faize, arsaya, konuta, bitcoine para yatırmayın.

Borsada kısa vadede yüzde 100’ün üzerinde kazanç sağlayan küçük şirketlerin hisselerine de itibar etmeyin.

Borsada işlem gören en büyük 100 şirketin hisselerinden kendinize farklı sektörlerden büyük bir sepet yapın ve bekleyin.

BORSADA KİMLER KAYBEDER?

Sabredenler kazanır, hırs gösterenler kaybeder.

Her zaman olduğu gibi."



