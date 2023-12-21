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Hyundai, Türkiye ile olan sözleşmesini 5 yıllık olarak yeniledi 

Hyundai Electric, Ruha Elektrik ile olan iş birliğini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu. İki şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliğini artırma ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendirme gibi konularda iş birliği yapacak. 

10:05 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:31 - 21/12/2023 Perşembe
DHA
Hyundai Electric
Hyundai Electric

Hyundai Electric, Türkiye'deki iş ortağı Ruha Elektrik ile 20 yıllık birlikteliğini değerlendirmek ve tek distribitörlük sözleşmesini yenilemek için Türkiye'yi ziyaret etti. Dün gerçekleşen görüşme kapsamında Hyundai, sözleşmesini 5 yıllığına yeniledi.  

Hyundai Electric Türkiye ve Orta Doğu Satış Müdürü Hines Lee iş birliğine ilişkin açıklamasında “Hyundai Electric'in ‘Human Dynamics' olan yeni vizyonu, daha sağlıklı ve yaşanılabilir Türkiye'nin enerji geleceğini şekillendirmede önemli rol oynayacak” ifadelerini kullandı.  

LEE: BU BİRLİKTELİK FARKLI İŞ BİRLİKLERİYLE BÜYÜYECEK 

Özellikle yeni enerji kaynaklarıyla yapılacak olan Akkuyu Nükleer Tesisi gibi Türkiye'nin hayata geçirmeye hazırlandığı yeni projelerde de Hyundai ürünlerinin tercih edilmesi için daha fazla gayret göstereceklerini belirten Lee, enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliğini artırma ve enerji bağımsızlığını güçlendirme gibi konularda da iş birliği yapacaklarını söyledi. Bunların yanı sıra Türkiye'nin enerji stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesine de katkıda bulunacaklarını ifade eden Lee, dünyanın yavaş yavaş endüstri 4.0'dan endüstri 5.0 e geçmeye hazırlandığını, otonom sistemlerle üretimin yapılacağı önümüzdeki dönemde Türkiye'deki enerji yatırımlarını da detaylı konuşmak üzere Ruha Elektrik heyetini Kore'ye davet ederek önümüzdeki dönemde de bu birlikteliğin farklı iş birlikleri ile büyüyerek devam edeceğini söyledi. 

GÖKYAR: 'BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ' MOTTOSUYLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ 

Ruha Elektrik İş Geliştirme Direktörü İsmail Gökyar ise enerji sektöründeki değişim ve dönüşümü şöyle değerlendirdi:  

”Enerji tüketiminde yaşanan karbon salınımı, enerjide dışa bağımlılık ve iklim değişiklikleri gibi global gelişmeler, sürdürülebilir enerji modellerine geçişi zorunlu kılıyor. Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlarıyla elde edilen klasik enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması, yenilenebilir enerjiye yöneliş, ekonomik büyüme ve enerji verimliliği açısından kritik öneme sahip olmuştur. 

Dün olduğu gibi bugün de Hyundai'nin teknolojisini ve çözüm stratejilerini kullanarak ülkemizin ekonomik kalkınmasına hizmet eden Ruha Elektrik, 'Birlikte daha güçlüyüz' mottosuyla Hyundai Electric'e hizmet etmeye devam edecek. Ruha Elektrik şirketi ve yönetimi olarak, bizlere bu misyonu ve vizyonu yükleyen tüm paydaşlarımıza ve yol arkadaşlarımıza katkılarından ötürü teşekkürü bir borç biliriz” açıklamasında bulundu. 

2003 yılında başlayan iş birliği, Ruha Elektrik'in Hyundai Heavy Industries (HHI) Türkiye distribütörlüğünü üstlenmesiyle başladı. İki şirket arasındaki bu iş birliği süresince enerji sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, Hyundai ürünlerini Türkiye'de üretme, sektöre yeni ürünler kazandırma ve pazar payını artırma stratejileri üzerinde devam etti. Bu uzatma, iki şirketin ortak vizyonunu ve Türkiye'nin enerji altyapısına yönelik taahhütlerini güçlendiriyor.  




#Hyundai
#Türkiye
#Ruha Elektrik
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