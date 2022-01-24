Özgün Paket servisi yasak mı? İstanbul kurye yasağı ne zaman bitecek?
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Paket servisi yasak mı? İstanbul kurye yasağı ne zaman bitecek?

İstanbul'da yoğun kar yağışı il genelinde bazı tedbir uygulamalarına neden oldu. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ile özellikle trafikte aksamalar yaşandı. Bu anlamda İstanbul Valiliği kurye ve motosiklet yasağı geldiğini duyurdu. Vatandaşlar "paket servisi yasak mı" motorkuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, İstanbul'da paket servisi ne zaman yapılmaya başlayacak? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Paket servisi yasak mı? İstanbul kurye yasağı ne zaman bitecek?
paket

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını açıkladı.

KURYELER NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı getirildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’daki yoğun Kar Yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, Motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır."

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