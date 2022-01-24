Paket servisi yasak mı? İstanbul kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da yoğun kar yağışı il genelinde bazı tedbir uygulamalarına neden oldu. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ile özellikle trafikte aksamalar yaşandı. Bu anlamda İstanbul Valiliği kurye ve motosiklet yasağı geldiğini duyurdu. Vatandaşlar "paket servisi yasak mı" motorkuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, İstanbul'da paket servisi ne zaman yapılmaya başlayacak? İşte son durum...

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