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Meteoroloji hava durumu: O iller için sağanak ve fırtına uyarısı geldi

Türkiye'nin doğu kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyı Ege'de ise yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Kıyı Ege'de yarın beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkisinde kalacak. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı ve toz fırtınası görülecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve tüm iller için hava durumu son bilgileri.

17:48 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde yarın beklenen rüzgarların, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, pazartesi günü Güneydoğu Anadolu genelinde ve Doğu Akdeniz'de, güney yönlerden fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına, hamleli tam fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar hangi bölgelerde olacak?

Fırtına nedeniyle meydana ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu

Sağanak yağış hangi illerde olacak?

Kıyı Ege'de yarın beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



#hava durumu
#meteoroloji
#istanbul
#ankara hava durumu
1 saat önce
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Meteoroloji hava durumu: O iller için sağanak ve fırtına uyarısı geldi
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