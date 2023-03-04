Emekli maaşı ödeme tarihleri, Meclis'te yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle en çok araştırılan konulardan biri oldu. Emekli olacaklar da vakit kayıp etmeden e devlet EYT başvurularını gerçekleştirmeye başladı. 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve EYT emeklileri, tahsis numarasına göre emekli maaşlarını fark tarihlerde alacak. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak? İşte 4A, 4B ve 4C emekli maaşı sorgulama ekranı.