Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında Eyüpspor ile karşılaştı. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi oldu. İlk maçta deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan yeşilbeyazlılar, evinde İstanbul temsilcisini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı

2-0. 26'da Kenan'ın serbest atışında top çerçeveyi bulmadı. 34'te Üzeyir'in kornerinde arka direkte Celal kafayı vurdu. Kaleci Harun'u geçen topu çizgi üzerinde Murat çıkararak mutlak golü önledi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 76'DA Kenan'ın ortasında Samet topa dokundu. Kaleci Harun son anada uzandı. 90+1'de Bodrum atağında savunmadan seken topu Üzeyir yaklaşık 25 metreden çok sert vurarak kaleci Harun'u avladı ve maçı uzatmalara taşıdı: 1-0. 90+8'de Kenan'ın kornerinde Süleyman müthiş bir kafa vuruşuyla Bodrum'u finale taşıdı: 2-0.

Bodrumspor ilk kez finalde

Eyüpspor, bir önceki turda Sakaryaspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek yarı finale yükselmişti. Bodrumspor ise, Göztepe’yi 3-1’lik skorla yenerek Eyüpspor ile eşleşmişti. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’e yükselen ve tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig play-off turunda final oynayacak olan Bodrumspor, Pendikspor’u yenmesi halinde Süper Lig’e çıkacak ve iki yılda 2. Lig’den Süper Lig’e yükselme başarısı göstermiş olacak.

Pendikspor-Bodrumspor maçı ne zaman?