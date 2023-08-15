|
Özgün

Beşiktaş'tan Nicolas Pepe atağı: Her konuda anlaşma sağlandı

Beşiktaş, bonservisi Arsenal’de bulunan sağ kanat oyuncusu Pepe ile her konuda anlaşma sağladı. Pepe kimdir, nerili kaç yaşında? Nicolas Pepe hangi takımda oynadı, mevkisi neresi?

09:02 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş, Pepe ile anlaştı!

Beşiktaş, Pepe ile anlaştı!

Nicolas Pepe ile el sıkışan siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli yıldızın Arsenal’den bonservisini almasını bekliyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Nice ile Ligue 1’de 19 karşılaşmaya çıkan Pepe, 6 gol ve 1 asistle 7 gole direkt katkı sağladı.

Nicolas Pepe hangi takımda oynadı?

Profesyonel futbol hayatına 2015-16 sezonunda Fransa’nın Angers ekibinde başlayan Nicolas Pepe, 2017-18 sezonunda 18 milyon Euro’ya transfer oldu. Fildişi Sahilli yıldız, burada gösterdiği büyük başarının 2 sezon ardından 80 milyon Euro’ya İngiliz devi Arsenal’e transfer oldu. Arsenal’de beklenen performansı gösteremeyen Pepe, geçen sezonu Fransa’nın Nice ekibinde kiralık olarak geçirdi. Premier Lig’de 80 maçta Arsenal’in formasını giyen28 yaşındaki kanat oyuncusu, 16 gol ve 9 asist ile 25 gole doğrudan etki etti.



#Pepe
#Nicolas Pepe
#Beşiktaş
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nicolo Zaniolo rekor bedelle gidiyor: Türkiye'den en fazla bonservise satılan oyuncu oldu!