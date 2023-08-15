Nicolas Pepe ile el sıkışan siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli yıldızın Arsenal’den bonservisini almasını bekliyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Nice ile Ligue 1’de 19 karşılaşmaya çıkan Pepe, 6 gol ve 1 asistle 7 gole direkt katkı sağladı.

Profesyonel futbol hayatına 2015-16 sezonunda Fransa’nın Angers ekibinde başlayan Nicolas Pepe, 2017-18 sezonunda 18 milyon Euro’ya transfer oldu. Fildişi Sahilli yıldız, burada gösterdiği büyük başarının 2 sezon ardından 80 milyon Euro’ya İngiliz devi Arsenal’e transfer oldu. Arsenal’de beklenen performansı gösteremeyen Pepe, geçen sezonu Fransa’nın Nice ekibinde kiralık olarak geçirdi. Premier Lig’de 80 maçta Arsenal’in formasını giyen28 yaşındaki kanat oyuncusu, 16 gol ve 9 asist ile 25 gole doğrudan etki etti.