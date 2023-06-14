Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), üretimde daha fazla kesinti yapılması konusunu görüşmek için dün Viyana’da bir araya gelmişti. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı OPEC ülkelerin petrol fiyatlarını düşük bulduğu ve üretim kısıntısına giderek fiyatların artmasını istediği belirtiliyor. IEA raporunda Suudi Arabistan'ın bütçe dengesini sağlamak için 80 doların üzerinde brent petrol fiyatına ihtiyaç duyduğu belirtilmişti. Brent petrol, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini "gönüllü" olarak 1 milyon varil kısmasıyla yeni haftanın ilk gününde yaklaşık yüzde 3 yükselmişti. Peki bugün brent petrol varil fiyatı kaç dolar?

Dün 74,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 74,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de enflasyonun mayıs ayında yavaşladığını gösteren verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutacağına dair beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Fed'in dün başlayan ve bugün sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında, yüzde 94 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında, geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 24 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 291 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış öngörüsü ülkede talebin zayıf seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak. Brent petrolde teknik olarak 74,72 ile 75,02 dolar aralığının direnç, 74,42 ile 74,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petro nedir?

Neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşan, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendine özgü kokuya sahip, yer altından çıkarılıp işlenen doğal yanıcı mineral yağı. Petrol günümüzde en değerli yer altı madenlerinden biri olduğu için 'siyah altın' olarak da anılır.

Brent petrol nedir?

Kuzey denizinden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen ham petrol türü. ABD'deki NYMEX ile birlikte dünya çapında petrol fiyatlarının oluşmasında gösterge niteliğindedir.

Bir varil brent petrol kaç litredir?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir. Bütün ham petroller eş değerde değildir.



