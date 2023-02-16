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NBA'de 76ers, Cavaliers'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 118-112 yendi. Art arda 4. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, James Harden da 19 sayı, 12 asistle "double double"a imza attı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Darius Garland 27 sayı, 6 asist, 3 top çalma ve Evan Mobley 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti. Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:59 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Philadelphia 76ers 118-112 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 118-112 Cleveland Cavaliers

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. basamağındaki 76ers, bir sıra arkasındaki Cavaliers'ı ağırladığı maçı kazandı.

PHİLADELPHİA 76ERS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ



NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 117-113

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 120-110

Brooklyn Nets-Miami Heat: 116-105

Atlanta Hawks-New York Knicks: 101-122

Boston Celtics-Detroit Pistons: 127-109

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 118-112

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 117-111

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 133-96

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 118-109

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 120-102


#NBA
#Philadelphia 76ers
#Cleveland Cavaliers
#maç özeti
#basketbol
#Joel Embiid
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NBA'de 76ers, Cavaliers'ı mağlup etti
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