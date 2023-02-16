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Philadelphia 76ers 118-112 Cleveland Cavaliers
NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. basamağındaki 76ers, bir sıra arkasındaki Cavaliers'ı ağırladığı maçı kazandı.
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 117-113
Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 120-110
Brooklyn Nets-Miami Heat: 116-105
Atlanta Hawks-New York Knicks: 101-122
Boston Celtics-Detroit Pistons: 127-109
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 118-112
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 117-111
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 133-96
Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 118-109
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 120-102